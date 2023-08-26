FED Başkanı Powell’dan 'daha yüksek faiz' açıklaması

Jerome Powell, FED üyelerinin "daha fazla sıkılaştırmaya gidilip gidilmeyeceği"ne karar verirken dikkatli ilerleyeceklerini söyledi ancak aynı zamanda ABD Merkez Bankası’nın henüz gösterge faiz oranının enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesini sağlayacak kadar yüksek olduğu sonucuna varmadığını da açıkça belirtti.





Jerome Powell, bu bağlamda son verilerin yeni bir endişeyi gündeme getirdiğini de ekledi.





Powell, "Tüketici harcamalarının ‘özellikle güçlü’ olması ve konut sektörünün muhtemelen toparlanmasıyla birlikte ekonominin beklendiği gibi soğumayabileceğine dair işaretlere karşı dikkatliyiz" dedi.





FED Başkanı, ekonominin trendin üzerinde büyümeye devam ettiğini ve bunun sürmesi durumunda "enflasyonda daha da ilerleme sağlanmasının risk altına girebileceğini ve para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebileceğini" söyledi.





Bazı değerlendirmelere göre Powell’ın bu sözleri, FED’in, ekonomiden gelen karmaşık sinyallerle boğuştuğunu gösteriyor. Bazı yorumlara göre enflasyon ekonomiye fazla bir maliyet getirmeden oldukça yavaşladı ve bu iyi bir netice. Ancak bu aynı zamanda, FED’in izlediği politikanın hedefi başarmak için yeterli derecede kısıtlayıcı olmadığı olasılığını gündeme getiriyor.





Powell, Kansas City Merkez Bankası'nın evsahipliği yaptığı ve ekonomi dünyasının yakından izlediği yıllık konferansta geçen yıl, politikada daha fazla sıkılaştırmaya gidileceğine dair net bir uyarıda bulunmuştu. O konuşmanın aksine Powell bu yıl, hanehalklarını daha fazla sıkılaştırmanın getireceği "sıkıntılar" konusunda uyarmadı. Ancak ne faiz indirimlerinin yakın olduğu yönünde bir işaret verdi ne de bazı politika yapıcıların yaptığı gibi enflasyon daha sürdürülebilir şekilde soğuyunca faiz oranlarında aşağı yönlü ayarlama yapma ihtiyacına atıfta bulundu.





State Street Global Advisors adlı danışmanlık şirketinden baş yatırım stratejisti Michael Arone, "Powell ipte yürümeye devam ediyor. Sanırım bu yıl para politikasının geldiği noktadan ve enflasyonun nasıl düşürüldüğünden memnun olduğunu gösteriyor. Ama hala dikkatle izledikleri ve hala yapacak işleri olduğu fikrine sıkı sıkıya tutunuyor" değerlendirmesinde bulundu.









Powell, FED'in enflasyonun ilerlemesine ilişkin standart haline gelen teşhisini tekrarladı ve pandemi döneminde sıçrama yapan mal enflasyonunda hafifleme ve konut enflasyonunda düşüşün de “eli kulağında” olduğunu söyledi. Ancak Powell, geniş bir yelpazedeki hizmetlerde devam eden tüketici harcamaları ve sıkı işgücü piyasasının enflasyonu yüzde 2'ye döndürmeyi zorlaştırabileceğini belirtti.

Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nun açılış konuşmasında, "Enflasyonu yüzde 2 hedefimize indirmek FED'in görevi ve bunu yapacağız. Geçen yıl politikayı önemli ölçüde sıkılaştırdık. Her ne kadar enflasyon zirve noktasından aşağıya inmiş olsa da -ki bu memnuniyet verici bir gelişme - hala çok yüksek. Uygun görülmesi halinde oranları daha da arttırmaya hazırız ve enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedefimize doğru ineceğinden emin olana kadar politikayı kısıtlayıcı bir seviyede tutma niyetindeyiz" dedi.Powell, FED'in mevcut yüzde 5,25- 5,50 gösterge faiz oranının, ekonomiyi yavaşlatmak için gereken "nötr" faiz oranını ne ölçüde karşıladığını kesin olarak bilmenin zor olduğunu ve bu nedenle politikanın tam olarak nerede durduğunu değerlendirmenin de güç olduğunu söyledi.