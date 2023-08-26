'Zayıflama ilacı'nın deney sonuçları umut verici'

Novo Nordisk'ten bugün yapılan açıklamada, ileri aşamadaki deneye katılan ve bir yıl boyunca Wegovy kullanan kişilerin kilo verdiği ve kalp yetmezliğiyle ilgili kriterleri temel alan 100 puanlık sağlık ölçeğinde 16,6 puanlık iyileşme sağladığı kaydedildi.













Novo Nordisk yetkilisi Martin Lange, Wegovy'nin deneyde “korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği (HFpEF) olan obez kişilerde hastalığı hafiflettiğinin” görüldüğünü söyledi.





Danimarkalı firma, bu ayın başında bu deneyden çıkan sonuçların beklentilerden daha iyi olduğunu bildirmiş, haftalık enfeksiyon olarak kullanılan Wegovy'nin kalp krizi ve inme riskini yüzde 20 azalttığını kaydetmişti.





Korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği (HFpEF), tüm kalp yetmezliği vakalarının yaklaşık yarısını oluşturuyor. Hastalık belirtileri arasında nefes darlığı, kol ve bacak şişmesi bulunuyor.





Wegovy'nin imajını bir hayat tarzı ilacı olmanın ötesine taşımayı amaçlayan Novo Nordisk açısından ilacın belirli tıbbi faydaları olduğunu kanıtlamak, önem taşıyor. Bu gibi veriler, Amerika'daki sağlık sigortası şirketlerini ve Avrupa'da maliyetin düşük tutulmasına önem veren yetkilileri, ilacın ücretini daha geniş bir hasta kitlesi için karşılamaları açısından ikna edici olabilir.













Novo Nordisk CEO'su Lars Fruergaard, bugün Reuters'a yaptığı açıklamada, Wegovy'yi daha fazla ülkede piyasaya sürmeyi planladıklarını, ancak küresel talebi karşılamanın yıllar sürebileceği gerekçesiyle bunu “kısıtlı” olarak yapacaklarını söyledi.

STEP HFpEF olarak bilinen deney kapsamında Wegovy kullanmayan paralel gruptaki kişilerin aynı sağlık ölçeğinde 8,7 puanlık ilerleme sağladığı belirtildi. Bu verilere göre Wegovy kullananlar, kalp yetmezliği bazlı ölçekte 7,8 puan daha fazla ilerleme kaydetti.529 gönüllünün katıldığı deney, “korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği” (HFpEF) olarak bilinen kalp rahatsızlığına odaklandı. Çoğunlukla aşırı şişman kişileri etkileyen bu rahatsızlık, kalp kaslarının sertleşmesi ve daha az kan gitmesiyle ortaya çıkıyor.Haziran ayında yaptığı bir sunumda Wegovy'nin bu deneyde “üstünlük sergilediğini” bildiren Novo Nordisk, bugünkü açıklamasında da deneyin sonuçlarını, daha geniş bir kullanıcı kitlesi için onaylanmasını sağlamak amacıyla denetçilerle görüşebileceğini belirtti.Wegovy'nin Amerika'daki hastalar için indirimsiz aylık maliyeti 1300 dolar. Almanya'daysa bu fiyat aylık 300 Euro (324 dolar) civarında.Zayıflamak için popüler ilaçları kullanan hastalar, karnın aç olmasını gerektiren genel anestezi altında yapılan tıbbi müdahalelere ihtiyaçları duymaları durumunda ölüm tehlikesi olan komplikasyonlarla karşılaşabilir.Ancak kalp yetmezliği için başka tedavi yöntemlerinin geliştirilmekte olduğu bir ortamda denetçilerin ve doktorların STEP HFpEF deneyinden ne gibi sonuçlar çıkaracağı net değil.İlaç firması Novartis'in geliştirdiği Enstresto, Amerika'da bazı korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği (HFpEF) vakalarında kullanılmak üzere onay aldı. AstraZeneca'nın ilacı Farxiga ise geçen yılın sonundaki deney sonuçlarına göre korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği hastalarında olumlu etki gösterdi.