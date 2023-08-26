Ukraynalı pilotlar F-16 eğitimini Arizona'da alacak

Danimarka ve Hollanda geçen hafta, Ukrayna'nın uzun zamandır dile getirdiği ve hava savunmasını güçlendirerek Rusya'nın 2022'deki işgaline karşı koymasına yardımcı olacağını söylediği bir isteği yerine getirerek, Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı sağlama sözü vermişti.

Pentagon sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder, eğitimin pilotların gelecek ay İngilizce dil eğitimi almalarının ardından başlayacağını söyledi. Uçuş eğitiminin Arizona'da gerçekleştirileceğini kaydeden Ryder, çok sayıda pilotun ve onlarca uçak bakım ekibinin eğitim alacağını belirtti.Ryder, bu eğitimden önce pilotların Teksas, San Antonio'daki Lackland Hava Kuvvetleri Üssü'nde İngilizce eğitimi alacaklarını kaydetti.ABD'de yeni bir F-16 pilotunun eğitiminin genellikle yaklaşık sekiz ay sürdüğünü belirten Ryder, ancak deneyimli bir pilot eğitiminin yaklaşık beş ay içinde tamamlanabileceğini dile getirdi.Eğitimler arasında yerçekimi kuvvetleriyle nasıl başa çıkılacağını öğrenmek için santrifüj eğitimi, temel savaş manevraları ve silah kullanımı gibi konular yer alıyor.Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store dün yaptığı açıklamada, ülkesinin de Ukrayna'ya F-16 vereceğini açıkladı.Ukrayna geçen hafta, önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında ABD yapımı F-16 savaş uçaklarını, eğitimlerin tamamlanmaması dolayısıyla kullanamayacağını açıklamıştı.Ukrayna defalarca Batılı müttefiklerine ülkeye F-16 tedarik etmeleri çağrısında bulunmuş, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski bunun Rusya'nın işgalinin yenilgiyle sonuçlanacağının bir işareti olacağını söylemişti.ABD Başkanı Joe Biden Mayıs ayında Ukraynalı pilotların F-16'larla ilgili eğitim programlarını onaylamıştı.Batı, Ukrayna'nın Rusya'yı yenmesine yardım etmek istediğini söylüyor ancak ABD destekli NATO askeri ittifakı ile Moskova arasında doğrudan bir çatışmayı tetiklemek istemediğini de vurguluyor.