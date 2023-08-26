Üst üste dördüncü kez dünya şampiyonu oldu

Sözcü'de yer alan habere göre Macaristan’da düzenlenen 19. Dünya Atletizm Şampiyonası’nın yedinci günü tamamlandı.



Budapeşte’de düzenlenen organizasyonun yedinci gününde kadınlarda 4×100 bayrak, yüksek atlama elemeleri, 800 metre yarı finali, üç adım atlama, cirit ve 200 metre finalleri, erkeklerde cirit, 4×100 bayrak elemeleri ve 200 metre finali yapıldı.



Kadınlar üç adım atlamada son atlayışında elde ettiği 15.08’lik derecesiyle altın madalyaya uzanan Venezuelalı Yulimar Rojas, bu organizasyonda 4. kez üst üste aynı başarıyı tekrarladı. Ukraynalı Maryna Bekh-Romanchuk 15.00’la gümüş, Kübalı Leyanis Perez Hernandez ise 14.96’lık derecesiyle bronz madalya elde etti. 21 yaşındaki Hernandez, dünya şampiyonasında ilk kez madalya kazanma başarısı gösterdi.



KADINLAR CİRİT ATMADA ŞAMPİYON DEĞİŞTİ



Kadınlar cirit atmada Japon Haruka Kitaguchi, son atışında elde ettiği 66.73’lük derecesiyle altın madalya kazandı. Son dünya şampiyonasında bronz madalya elde eden Kitaguchi, organizasyonda ilk altın madalyasına Budapeşte’de elde etti.



Kolombiyalı Flor Denis Ruiz Hurtado, 65.47’yle ikinci, Avustralyalı Mackenzie Little, 63.38’le üçüncü oldu. Son dünya şampiyonu Avustralyalı Kelsey-Lee Barber ise 61.19’luk derecesiyle organizasyonu yedinci sırada tamamladı.



JAMAİKALI JACKSON ŞAMPİYONA REKORU KIRDI



Kadınlarda 200 metrede Jamaikalı Shericka Jackson, 21.41’lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalyaya ulaştı. Son dünya şampiyonu Jackson, kadınlarda 21.34 saniyeyle dünya rekorunu elinde bulunduran ABD’li Florence Griffith-Joyner’dan sonra tarihin en iyi ikinci süresini elde etti.



Aynı disiplinde ABD’li Gabrielle Thomas 21.81’le ikinci, bir başka ABD’li Sha’Carri Richardson ise 21.92’yle üçüncü oldu.



NOAH LYLES ‘DOUBLE’ YAPTI



Erkekler 200 metrede ABD’li Noah Lyles, 19.52’lik derecesiyle altın madalya etti. Erkekler 100 metrede de şampiyonluk yaşayan Lyles, Jamaikalı atlet Usain Bolt’tan sonra bu başarıyı gösteren ilk atlet olarak tarihe geçti.



Aynı branşta ABD’li Erriyon Knighton 19.75’le gümüş, Botsvana’dan Letsile Tebego 19.81’le bronz madalya kazandı.



ABD 23 MADALYAYA ULAŞTI



Organizasyonun yedinci günü tamamlanırken ABD, 8 altın, 8 gümüş, 7 bronz toplam 23 madalyayla ilk sırada yer aldı. 4 altın madalyayla İspanya ikinci, 3 altın, 3 gümüş, 3 bronz toplam 9 madalyayla Jamaika üçüncü sırada bulunuyor.



Organizasyonun sekizinci gününde milli sporcular Ümmü Kiraz ve Yayla Kılıç Gönen kadınlar maratonda mücadele edecek, sırıkla atlamada Ersu Şaşma finalde yarışacak.