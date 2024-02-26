Lukaşenko yeniden aday

'Ömür boyu yargı dokunulmazlığı'





Belarus'ta 1994 yılından beri yönetimi elinde bulunduran 69 yaşındaki Aleksandır Lukaşenko, 2025 yılında yapılacak seçimde aday olduğunu açıkladı. Lukaşenko, "Hiçbir lider kendisini savaşa kadar takip eden halkını terk etmez" dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müttefiklerinden Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko, parlamento ve yerel meclis seçimlerinde oy kullandıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.Belarus devlet haber ajansı BelTA'nın haberine göre Lukaşenko ülke dışındaki muhalifleri kastederek "Onlara aday olacağımı söyleyin" dedi.Lukaşenko, "Hiç kimse, hiçbir sorumlu başkan kendisini savaşa kadar takip eden halkını terk etmez" diye konuştu.Lukaşenko, "Doğal olarak ben ve hepimiz, toplum, toplumumuzda meydana gelecek değişikliklere ve bir yıl sonra seçimlere yaklaşırken içinde bulunacağımız duruma göre tepki vereceğiz." ifadelerini kullandı.Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko, kendisine ömür boyu cezai kovuşturmadan muafiyet sağlayan yeni bir yasa ocak ayı başında imzaladı.Düzenleme aynı zamanda yurtdışında yaşayan muhalefet liderlerinin gelecekteki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmalarını engelliyor.Yeni yasa metnine göre Lukaşenko iktidarı bırakması halinde "başkanlık yetkilerini kullanırken işlediği eylemlerden sorumlu tutulamayacak."