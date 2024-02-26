Samanyolu Haber /Dünya / Ukrayna barış konferansına Rusya'yı davet edecek mi? /26 Şubat 2024 08:59

Ukrayna barış konferansına Rusya'yı davet edecek mi?

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in özel kalemi Andriy Yermak, Zelenskiy'in barış vizyonunu tartışmak üzere İsviçre'de bir zirve yapılacağını ve bu vizyonun daha sonraki bir tarihte ikinci bir toplantıda Rusya'ya aktarılabileceğini söyledi.

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Ukrayna ve yabancı ortaklarının, Moskova'nın iki yıldır sürdürdüğü işgalin Kiev'in şartlarına göre sona erdirilmesini görüşmek üzere Rusya'yı gelecekteki bir barış zirvesine davet edebileceği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in özel kalemi Andriy Yermak, Zelenskiy'in barış vizyonunu tartışmak üzere İsviçre'de bir zirve yapılacağını ve bu vizyonun daha sonraki bir tarihte ikinci bir toplantıda Rusya'ya aktarılabileceğini söyledi.

Kiev'de televizyonda yayınlanan bir konferansta konuşan Yermak, "Rusya Federasyonu temsilcilerini davet ettiğimiz ve o dönemde saldırgan ülkeyi temsil eden kişinin bu savaşı gerçekten sona erdirmek ve adil bir barışa geri dönmek istemesi durumunda onlara planın sunulacağı bir durum ortaya çıkabilir" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy barış formülünü ilk olarak G20'nin Kasım 2022'de yapılan zirvesinde açıklamıştı. Planda Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması ve Rus birliklerinin tamamen geri çekilmesi çağrısı bulunuyor.

Kiev, tüm Rus birlikleri Ukrayna topraklarını terk edene kadar Moskova ile görüşmeme pozisyonunu koruyor.

Kremlin, Rusya ile Ukrayna arasında barış görüşmeleri yapmak için mevcut temel olmadığını ve Kiev'in barış planının Rusya'yı kapsam dışında tutması nedeniyle saçma olduğunu açıklamıştı.
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