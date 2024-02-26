"Rus işgalinden bu yana 31 bin Ukrayna askeri öldü"

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın iki yıl önce başlattığı geniş çaplı işgalden bu yana 31 bin Ukrayna askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

Zelenski, Pazar günü yaptığı açıklama ile, bir yıldan uzun bir süredir ilk kez resmi rakam paylaşmış oldu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı, Kiev'de düzenlediği basın toplantısında yaralı sayısını açıklayamayacağını çünkü bunun Rus askeri planlamasına yardımcı olacağını söyledi.

Zelenski, "Bu savaşta 31 bin Ukraynalı asker öldürüldü. Ne 300 bin ne de 150 bin. Putin yalan söylüyor. Yine de bu bizim için büyük bir kayıp" dedi.

Ukrayna, 2022 sonundan bu yana askeri kayıpları ile ilgili sayı paylaşmamıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mihailo Podolyak o dönem, 13 bin Ukraynalı askerin öldüğünü söylemişti.





New York Times gazetesinin Ağustos ayında yayınladığı bir haberde, ölen Ukraynalı sayısının 70 bine yakın olduğu kaydedilmişti.





Amerikalı yetkililere dayandırılan aynı haberde, savaş sırasında 120 bin kadar da Rus askerinin öldüğü belirtilmişti.





Zelenski, gazetecilere yaptığı açıklamada çatışmalarda 180 bin Rus'un öldüğünü söyledi.





Rusya, gizli bilgi olarak kabul ettiği askeri kayıpları açıklamıyor. Her iki taraf da düzenli olarak birbirlerinin askeri kayıplarını çok büyük olarak tanımlıyor.





Zelenski ayrıca savaş sırasında ülkenin işgal altındaki bölgelerinde on binlerce sivilin öldürüldüğünü söyledi.





Kiev, bu tür kayıpların boyutunu doğru bir şekilde değerlendiremeyeceğini çünkü bölgelere erişiminin olmadığını kaydediyor.





Yeni karşı taarruz planı





Savaş alanındaki kayıplar, geçen yılki karşı taarruzun Rus hatlarını yaramadığının kanıtlanmasının ardından güçlerini yeniden oluşturmak için sivilleri orduya nasıl seferber edeceğini yeniden düzenlemeye çalışan Ukrayna’da fazlasıyla hassas bir konu.





Kiev birlikleri geçen yıl bir karşı taarruz düzenlemiş ancak Rus işgali altındaki güney ve doğuda hazırlıklı savunma hatlarını aşamamıştı.





Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın Rus güçlerine karşı yeni bir karşı taarruz için net bir planı olduğunu; ancak ayrıntıları kamuoyuna açıklayamayacağını söyledi.





Zelenski, bu ayın başlarında Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeri Zalujni’in görevden alınmasıyla sonuçlanan büyük askeri sarsıntının, savaş alanındaki yeni eylem planıyla bağlantılı olduğunu söyledi.





"Bu plan yönetim değişikliğiyle ilgili, buna bağlı değişiklikler var. Bilgi sızıntısı nedeniyle birkaç plan hazırlanacak" diyen Zelenski, ayrıntıya girmedi.





Zelenski daha önce yaptığı açıklamada, Kiev'in geçen yılki karşı taarruz planlarının henüz operasyon başlamadan önce Kremlin’e sızdırıldığını söylemişti. Bu sızıntının nasıl gerçekleştiğini ise açıklamamıştı.





Barış zirvesi umudu





Zelenski, İsviçre tarafından planlanan barış zirvesinde Kiev'in Rusya'ya karşı iki yıldır devam eden savaşı sona erdirme vizyonunun ele alınacağını ve bu barış planının ana hatlarının Rusya'ya sunulacağını umduğunu da söyledi.





Ukrayna Cumhurbaşkanı, "Umarım bu bahar gerçekleşir. Bu diplomatik girişimi kaybetmemeliyiz" dedi.





ABD Kongresi bir ay içinde karar almalı





Zelenski basın toplantısında Ukrayna'nın savaşı kazanmasının Batı'nın desteğine bağlı olduğunu belirterek, müttefikleri ve ortakları tarafından Kiev'e uzun menzilli füzeler tedarik edilmesi olasılığı konusunda "olumlu" hissettiğini kaydetti.





Zelenski ABD Kongresi'nin yeni bir askeri ve mali yardım paketini onaylayacağından emin olduğunu söyledi ancak Ukrayna'nın bu kararın "bir ay içinde" alınmasına ihtiyacı olduğunu kaydetti.





Bu ay yaşanan yoğun çatışmaların ardından doğudaki stratejik Avdiyivka kentini kaybeden Ukrayna savaş alanında gerilemeler yaşarken, ABD'nin Kiev'e yapacağı askeri yardım da belirsizliğini koruyor.





ABD Başkanı Joe Biden'ın söz verdiği 61 milyar dolarlık yardımı, Senato'da iki partinin oylarıyla kabul edildi. Ancak paketin Temsilciler Meclisi'nde hala bekletiliyor olması, Kiev'in çok daha büyük ve daha iyi tedarik edilen Rus ordusunu geri püskürtme umutlarını azaltıyor.





ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Pazar günü NBC'de yayınlanan "Meet the Press" programına verdiği mülakatta, Ukrayna'nın "ihtiyaç duyduğu araçlara sahip olduğu sürece" bu savaşı kazanabileceğine olan inancını dile getirdi ve ABD Temsilciler Meclisi'ni "adım atmaya ve bu tasarıyı geçirmeye" çağırdı.





Sullivan, kendi grubundaki siyasi bölünmelerin üstesinden gelmenin ve Genel Kurul’da tasarının oylanmasının Meclis Başkanı Mike Johnson'a bağlı olduğunu söyledi.





Avrupa, Mart ayına kadar ülkeye bir milyondan fazla top mermisi gönderme planının çok gerisinde kalacağını kabul etti ve bunun yerine sevkiyatları yıl sonuna kadar tamamlamayı umuyor.