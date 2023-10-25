Samanyolu Haber /Gündem / Lukoil’in başkanının şüpheli ölümü /25 Ekim 2023 13:01

Lukoil’in başkanının şüpheli ölümü

Rus petrol ve enerji sektöründe bir ani ölüm daha gerçekleşti.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Dev petrol şirketi Lukoil'in yönetim kurulu başkanı Vladimir Nekrasov, 24 Ekim Salı günü 66 yaşında hayatını kaybetti.

Şirket, ölümünün ani olduğunu, nedeninin akut kalp yetmezliği olduğunu açıkladı. Nekrasov, bir önceki başkan Ravil Maganov'un ölümünden sonra göreve başlamıştı.

Aynı şekilde Eylül 2022'de Lukoil'in bir önceki yönetim kurulu başkanı Ravil Maganov aniden öldü ve yerine Nekrasov getirilmişti. 

Zamanın Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, OJSC Petrol Şirketi Lukoil'in ilk başkan yardımcısı Vladimir Nekrasov'a IV. derece Anavatan Liyakat Nişanı'nı sunmuştu.

Ölüm haberinin duyulmasının akabinde Lukoil'in Moskova Borsası'ndaki hisseleri yüzde 0,5 düşerek 7.430 rubleye geriledi.
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