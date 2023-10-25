Lukoil’in başkanının şüpheli ölümü

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Dev petrol şirketi Lukoil'in yönetim kurulu başkanı Vladimir Nekrasov, 24 Ekim Salı günü 66 yaşında hayatını kaybetti.





Şirket, ölümünün ani olduğunu, nedeninin akut kalp yetmezliği olduğunu açıkladı. Nekrasov, bir önceki başkan Ravil Maganov'un ölümünden sonra göreve başlamıştı.





Aynı şekilde Eylül 2022'de Lukoil'in bir önceki yönetim kurulu başkanı Ravil Maganov aniden öldü ve yerine Nekrasov getirilmişti.





Zamanın Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, OJSC Petrol Şirketi Lukoil'in ilk başkan yardımcısı Vladimir Nekrasov'a IV. derece Anavatan Liyakat Nişanı'nı sunmuştu.





Ölüm haberinin duyulmasının akabinde Lukoil'in Moskova Borsası'ndaki hisseleri yüzde 0,5 düşerek 7.430 rubleye geriledi.