Almanya'da SPD Genel Merkezi’nde bomba alarmı

Almanya’da koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Berlin’deki genel merkezi Willy Brandt Evi ile özel televizyon kanalı RTL’ye ihbar mektupları, başkent Berlin’deki tren istasyonuna da e-posta ile tehditte bulunulduğu açıklandı. Alman Demir Yolları (DB), Hamas imzalı bomba tehdidine rağmen seyahat etmek isteyenlerin tedirginlik yaşamalarına gerek olmadığını açıklarken, Berlin Polisi, SPD Genel Merkezi ve RTL’ye yönelik ihbarlala ilgili açıklamada bulunmadı. Thüringen eyaletine bağlı Weimar kentindeki Thüringen Anteni ve Radyo Top 40 radyolarının bulunduğu binaya da bomba ihbar mektubu gönderildi. Çalışanlar binayı terk etmek zorunda kalırken, yapılan aramalarda tehlikeli bir madde bulunmadığı açıklandı. Bavyera ve bazı başka eyaletlerdeki ilk ve orta dereceli okullara da ihbar mektupları gönderildiği, bazılarının geçici olarak boşaltıldığı, ancak yapılan aramalarda tehlike teşkil edecek bir unsur saptanmadığı için derslere devam edildiği belirtildi.