Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da SPD Genel Merkezi’nde bomba alarmı /25 Ekim 2023 13:08

Almanya'da SPD Genel Merkezi’nde bomba alarmı

Almanya’nın çeşitli kesimlerindeki birçok okul ile bazı kurum ve kuruluşlara bomba ihbar mektupları ile e-postalar gönderildi.

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Almanya’da koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Berlin’deki genel merkezi Willy Brandt Evi ile özel televizyon kanalı RTL’ye ihbar mektupları, başkent Berlin’deki tren istasyonuna da e-posta ile tehditte bulunulduğu açıklandı. Alman Demir Yolları (DB), Hamas imzalı bomba tehdidine rağmen seyahat etmek isteyenlerin tedirginlik yaşamalarına gerek olmadığını açıklarken, Berlin Polisi, SPD Genel Merkezi ve RTL’ye yönelik ihbarlala ilgili açıklamada bulunmadı. Thüringen eyaletine bağlı Weimar kentindeki Thüringen Anteni ve Radyo Top 40 radyolarının bulunduğu binaya da bomba ihbar mektubu gönderildi. Çalışanlar binayı terk etmek zorunda kalırken, yapılan aramalarda tehlikeli bir madde bulunmadığı açıklandı. Bavyera ve bazı başka eyaletlerdeki ilk ve orta dereceli okullara da ihbar mektupları gönderildiği, bazılarının geçici olarak boşaltıldığı, ancak yapılan aramalarda tehlike teşkil edecek bir unsur saptanmadığı için derslere devam edildiği belirtildi.
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