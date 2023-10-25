‘Ey İsrail’e sesini hafif yükselten Erdoğan: 'Hamas terör örgütü değil, mücahitler grubu'

Erdoğan, partisinin grup toplantısında İsrail’i ‘terör devleti’ olarak nitelediği dönemki söylemlerine benzer biçimde konuşurken, ilişkilerin ‘normalleşmesi’nden sonra kullandığı itidalli dilden de vazgeçmedi.

Cumhurbaşkanı aynı zamanda Gazze’deki Hamas’ın ‘terör örgütü’ olmadığını söyledi:



*Tüm Batı, Hamas’ı terör örgütü olarak görüyor. Ey İsrail, sen bir örgüt olabilirsin çünkü Batı’nın sana borcu çok. Ama Türkiye’nin sana borcu yok.



*Hamas bir terör örgütü değil topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur.



‘İsrail devletiyle bir sorunumuz yok’



*Antisemitizm ortaya çıkmamış tek coğrafya, tek devlet biziz.

*İsrail devletiyle bir sorunumuz yok, ama İsrail’in uyguladığı mezalimi, devlet değil örgüt gibi hareket etme tarzını asla tasvip etmedik, etmeyeceğiz.



*Bugün sırtını dayayarak efelendiği güçler yarın gittiğinde İsrail halkının güven, merhamet arayacağı ilk yer 500 yıl önceki gibi Türkiye olacaktır.



*İsrail’e gitme projemiz vardı, iptal, gitmeyeceğiz.



‘İsrail’in Gazze’ye saldırıları akıl hastalığına delalet eden bir haldir’



*İsrail’in Gazze’ye saldırılarında ölenlerin neredeyse yarısı çocuk. Bu tablo bile amacın taammüden insanlık suçu işlemeye yönelik vahşet olduğunu gösteriyor.

*İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, hem yapanlar hem onu destekleyenler açısından hem katilliğe hem akıl hastalığına delalet eden bir haldir.







‘Filistin tarafının garantörlerinden biri olmaya hazırız’



*Akıl ve vicdan sahibi diğer tüm ülkeleri, İsrail devletinin aklıselime dönmesi için Netanyahu hükümetine baskı kurmaya davet ediyorum.

*Kuruluş amacı Kudüs’ün mahremiyetini, Filistin davasını savunmak olan İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan hiç değilse bu defa, misyonuna yakışır etkinlik bekliyoruz.



*İnsani, siyasi, askeri varlığımızla Filistin tarafının garantörlerinden biri olmaya hazırız. İrade sahibi ülkeleri teklifimizi değerlendirmeye davet ediyoruz







‘Normalleşen’ ilişkiler



Mavi Marmara baskını sonrası iki ülke arasında varılan mutabakatla 2016 tarihinde normalleşen ilişkiler, 2018 yılında tekrar Filistinlilerin ‘Büyük Geri Dönüş’ eylemleri sırasında yeniden bozulmuştu. İsrail ile Filistinli gruplar arasında mayıs ayında Gazze’de yaşanan 11 günlük çatışmalar sırasında ise Erdoğan daha önce birçok kez dillendirdiği gibi İsrail’i ‘terör devleti’ olmakla suçlamış ve taraflar arasında arabuluculuğa çalıştığı ‘Filistin diplomasisi’ sonuçsuz kalmıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 9 Mart 2022’de Türkiye’ye gelip Erdoğan’la görüşmüştü.



Erdoğan, AKP hükümetinin İsrail’le ‘siyasi diyaloğu yeniden canlandırmayı’ hedeflediğini bildirmiş, Türkiye 6 Ekim’de dört yıl aradan sonra İsrail’e büyükelçi atamıştı.



Hamas’ın 7 Ekim saldırısından önce 26 Eylül’de Erdoğan, 20 Eylül’de ABD’de görüştüğü İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Türkiye’ye gelebileceğini söylemişti.





