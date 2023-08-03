Lunaparkta dehşet anları: 6 yaralı

İzmir'in Buca ilçesindeki bir lunaparkta salıncağın ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada, salıncakta bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı.



Olay, dün saat 23.00 sıralarında Buca Gölet Alanı’nda bulunan lunaparkta, müşterilerin bindiği salıncak, döndüğü sırada yakınında bulunan ağaca sürttü.



Salıncakta bulunan 6 kişi, ağaç dallarının çarpması sonucu yaralandı.



Salıncakta bulunanlar panik ve korku yaşarken, çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralandığı öğrenilen 6 kişiyi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Yaralıların tedavilerinin ardından taburcu olacağı öğrenildi.