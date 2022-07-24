Samanyolu Haber /Gündem / Maaş zamları da işe yaramıyor; Ekonomi anketinden iktidara büyük şok! /24 Temmuz 2022 10:08

Maaş zamları da işe yaramıyor; Ekonomi anketinden iktidara büyük şok!

AKP'nin yaşanan ekonomik kriz karşısında maaşlara yaptığı zamlar yeterli olmadı. Ipsos'un son araştırmasına göre, vatandaşların yüzde 86'sı ekonomik durumun kötü olduğunu belirtti.

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Ipsos'un yaptığı son iki araştırma vatandaşların ekonomiye olan güveninin çok düşük seviyelerde olduğuna işaret etti. Vatandaşların sadece yüzde 14'ü “Ülkenizde ekonominin durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna “iyi” yanıtını verdi.

Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre, iki yanıt seçenekli bu soruda katılımcıların yüzde 86'sı "kötü" yanıtını verdi. Ipsos, araştırmanın bilgi notunda bunun Türkiye için araştırmanın yapılmaya başladığı 2012 yılından beri ortaya çıkan en düşük skor olduğunun altını çizdi.

Türkiye'de temmuz itibarıyla yaklaşık iki kişiden biri fakirlik endişesi yaşıyor. 27 ülke yurttaşlarına ülkelerindeki en önemli sorunların sorulduğu araştırmada, fakirlik ve sosyal eşitsizlik konusunda Türkiye'de son 1 ayda endişe düzeyi 7 puan ile rekor seviyede arttı.

Yüzde 46'lık skorla Türkiye, 27 ülke arasında sosyal eşitsizlik ve fakirlik endişesinin en yoğun olduğu ülke olarak dikkat çekti. Global ortalamada fakirlik endişesi yüzde 33.
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