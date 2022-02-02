Maaşının zamlı kısmını Erdoğan’a göndermek isteyen emekliye PTT engeli

“KENDİLERİ HER ŞEYİ BEDAVA YAŞIYORLAR”





Konya’da yaşayan emekli Kamil Sert, emekli maaşlarına yapılan zammın düşüklüğüne tepki gösterdi. “Emeklilere verilen maaşı çok buldum. Bir kısmını Cumhurbaşkanımıza gönderecektim” diyerek postaneye gitti.Postaneden ret yiyen Sert, “Maaş çok fazla geldiği için ben koyacak yer bulamadım. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kısmını gönderecektim, çünkü külliyede çok büyük yerler var. Para koyacak çok büyük yerler var. Gönderecektim fakat postanede kabul etmediler. Protesto etmemin sebebi, verdikleri maaş çok cüzi bir şey. Hiçbir şeye yaramıyor. Bir markete giriyorsun, 2-3 kalem bir şey alıyorsun 200 lira para veriyorsun. Kime yeter?” ifadelerini kullandı.Kadir Sert şöyle konuştu:“Kendileri 100 bin liranın üstünde maaş alıyorlar ama bize gelince azıcık kaşığın ucuyla veriyorlar. İdare edemiyoruz, geçinemiyoruz. Allah’tan korksunlar biraz, Allah korkusu hiç yok mu yani? Konya milletvekilleri neredeler? Oy zamanı geldiğinde kapının eşiğini öper vatandaşın. Seçim bittikten sonra kazandıktan sonra giderler Ankara’ya, ondan sonra kimsenin yüzüne bakmazlar.Postaneden kabul etmediler. Cumhurbaşkanlığı’na gönderilemiyormuş, sistem öyle müsaade etmiyormuş. Nasıl bir sistem ise bilmiyorum. Ben Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına gönderiyorum ama kabul etmediler. Olay bu şekilde cereyan etti. Ben bir vatandaş olarak tepkimi gösteriyorum. Maaş zammı çok az, verdikleri maaş zammı çay kaşığı ama