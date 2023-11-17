Samanyolu Haber /Dünya / Macar Başbakan Orban, Ukrayna'nın AB üyeliğini anketle sorguluyor /17 Kasım 2023 21:28

Macar Başbakan Orban, Ukrayna'nın AB üyeliğini anketle sorguluyor

Macaristan'daki siyasi yorumcular söz konusu anketi Başbakan Viktor Orban’ın siyasi popülaritesini artırmak için iç politikayla yönelik bir yeni hamle olarak değerlendiriyor

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Euronews'te yer alan habere göre Macaristan hükümeti, vatandaşlarına gönderdiği bir ankette, Ukrayna’nın Avrupa Birliği’n (AB) üyeliği ve birliğin bu ülkeye daha fazla mali yardım yapması konusunda görüşlerini sordu.

Bu ülkedeki siyasi yorumcular söz konusu anketi Başbakan Viktor Orban’ın siyasi popülaritesini artırmak için iç politikayla yönelik bir yeni hamle olarak değerlendirdi.

Macar vatandaşlarının internet aracılığıyla da katılabileceği ankette, çeşitli konularda AB politikaları da sorgulanıyor.

Orban'ın oy oranı 5 puan düştü

Liberal eğilimli düşünce kuruluşu Republikon tarafından ekim ayında düzenlenen anket Orban’ın arkasındaki halk desteğini geçen yıl 5 puan düştüğünü ortaya koydu.

Macaristan, son dönemde AB’den en fazla enflasyon ve en düşük ekonomik büyümenin yaşandığı ülke olarak ön plana çıkıyor.

Orban’ın iktidardaki partisi Fidesz, son ankete göre yüzde 29 oranında halk desteğine sahipken, en yakın takipçisinin oy oranı yüzde 12.

Macaristan’daki siyasi gözlemcilere göre Orban, haziran ayında düzenlenecek Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde partisinin popülaritesinin gerilemesine yönelik eğilimi değiştirmek için harekete geçti.

Orban'ın anketi  ne anlama geliyor?

“Adil Siyasi Analiz Merkezi” adlı düşünce kuruluşunda görevli araştırmacı Zoltan Novak, Orban’ın seçmen tabanından bir kopuş başladığını belirterek, anketin bunu bir anlamda durdurmayı hedeflediğini belirtti.

Novak, “Bu, Orban’ın çekirdek seçmenlerini sarsmak için iyi bir araç” ifadesini kullandı.

Median adlı bir kamuoyu araştırma şirketi tarafından düzenlenen anket şubat ve ekim ayları arasında Orban’ın arkasınrdaki halk desteğinin yine 5 puan gerilediğini ortaya koymuştu.

Orban AB ile ne tür sıkıntılar yaşıyor?

Macaristan’da 2010 yılından bu yana iktidar olan Orban, ülkesinde demokratikleşmenin geri gitti suçlaması yönelten AB ile ilişkilerinde sıkıntılar yaşıyor.

AB, hukukun üstünlüğünü ihlal edildiği ve kamu fonlarındaki yolsuzluk suçlamaları yüzünden Brüksel’in Budapeşte’ye ödemesi gereken milyarlarca euroluk mali yardımı askıya aldı.

Bu arada anketteki soruların bir kısmının AB'nin kendi üyelerinden Macaristan'a karşı Ukrayna'yı ön plana çıkarttığını ima etmesi dikkat çekiyor.

Orban bu hafta başında yaptığı açıklamada, AB’nin Ukrayna askeri ve para yardımı yapma stratejisinin iflas ettiğini iddia ederekken, AB’nin Kiev ile tam üyelik müzakerelerini başlatmasına karşı çıkmıştı.
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