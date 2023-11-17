İsrail'den Filistinlilerin sığındığı okula saldırı: Ölü ve yaralılar var

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların 42’nci gününde bölgenin kuzeyi ve güneyinde pek çok noktayı karadan ve havadan bombaladı. Gazze’nin kuzeyindeki saldırılar, Cibaliya Mülteci Kampı, Beyt Lahiya ve Gazze kentinde yoğunlaştı.



Filistin devlet televizyonu ve resmi haber ajansı WAFA’nın aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi’nde yerinden edilmiş kişiler için barınma merkezine dönüştürülmüş El-Felah Okulu’nu bombaladı. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.



Gazze kentindeki Sabra Mahallesi’nde bir eve düzenlenen saldırıda da çok sayıda kişi öldü. Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya’ya da hem havadan hem de karadan topçu ateşiyle saldırılar düzenlendi.



EVLERE SALDIRI DÜZENLENDİ



Gazze Şeridi’nin güneyinde ise Han Yunus ve Refah kentleri İsrail saldırılarının hedefi oldu.



Han Yunus’un merkezindeki Büyük Cami’nin arka sokağı ile bir eve düzenlenen saldırıda en az 4 kişi öldü. Bölgede, patlamamış bir füzenin olduğu bilgisi geçildi.



Refah’ın orta kesimindeki Eş-Şabura Mülteci Kampı’nda El-Ahras ailesinin evine düzenlenen saldırıda da ölen ve yaralananlar oldu. Söz konusu saldırılarda ölü ve yaralı sayısına ilişkin net bilgiler paylaşılmadı.



“GAZZE’DE YAŞANANLAR TOPLU KATLİAMDIR”



Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Orta Doğu turu kapsamında dünkü İsrail ziyaretinden sonra Ramallah’a geçen Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi ve ortak basın açıklaması yaptı.



Gazze'de acilen ateşkes sağlanması çağrısında bulunan Iştiyye, bölgeye yardım ve ilaç ulaştırılmasının gerekliliğine vurgu yaptı.



Filistin Başbakanı, “Gazze'de yaşanan şey intikam ruhuyla yapılan bir toplu katliamdır.” dedi.



İsrail güçlerinin, Gazze'nin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria’da da yılın başından bu yana 421 Filistinliyi öldürdüğüne dikkati çeken Iştiyye, “Gazze’de durum trajik. Yiyecek yok, içecek yok, kan dökülmeye devam ediyor. Bizim talebimiz, uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesidir.” diye konuştu.



Iştiyye, Borrell ile görüşmesinde kendisine, sorunun kaynağının İsrail'in 75 yıldır Filistin'de sürdürdüğü işgal olduğunu aktardığını kaydetti.



GAZZE’DE SON DURUM



Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail’in “Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi’ne yoğun hava bombardımanı başlattı.



İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.



İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 51'i Gazze içerisindeki çatışmalarda 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugaylarının elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.



Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 710'u çocuk ve 3 bin 160'ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.



İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 200 Filistinli hayatını kaybetti.



İsrail ordusu, Gazze’de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.



İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.