Samanyolu Haber /Gündem / Sarallar operasyonunda çete lideri dahil 9 kişi tutuklandı /17 Kasım 2023 22:06

Sarallar operasyonunda çete lideri dahil 9 kişi tutuklandı

Kafes operasyonuyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 24 Sarallar grubu üyesinden aralarında çete lideri Özgür Saral'ın da olduğu 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bold Medya'da yer alan habere göre İstanbul ve İzmir’de düzenlenen ‘Kafes’ operasyonuyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Sarallar grubu üyesi 24 kişiden 9’u tutuklandı. Tutuklananlar aralarında örgüt elebaşı Özgür Saral da bulunuyor.

İSTANBUL VE İZMİR’DE OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

Sarallar grubuna yönelik Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında 14 Kasım’da İstanbul ve İzmir’de düzenlenen ‘Kafes’ operasyonunda gözaltına alınan, örgütün elebaşı Özgür Saral’ın da aralarında bulunduğu 19 şüphelinin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından Büyükçekmece Adliyesi’ne çıkarılan şüpheliler, savcılıktaki ifadeleri sonrası hakimliğe sevk edildi.

9 KİŞİ TUTUKLANDI, 10 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Büyükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Özgür Saral ve 8 şüphelinin tutuklanmasına, diğer 10 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

TÜRKİYE’NİN 2. BÜYÜK SUÇ ÖRGÜTÜ KONUMUNDA

Burhanettin Saral ve Ümit Saral liderliğindeki örgüt, 2021 yılı itibariyle 347 silahlı üyeye sahip olup Alaattin Çakıcı’dan sonra Türkiye’nin en büyük ikinci organize suç örgütü konumunda. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, bu yapılanma, 35-40 bin civarında bir taraftar kitlesiyle oldukça geniş bir alana yayılıy durumda. Çetenin önde gelen isimleri cezaevine girdikten sonra ise çete liderliğinde adı geçen isim Özgür Saral olmuştu.

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