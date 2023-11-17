Samanyolu Haber /Ekonomi / İktidarın dolar planı ortaya çıktı: Doları yavaş yavaş yükseltiyorlar /17 Kasım 2023 22:41

İktidarın dolar planı ortaya çıktı: Doları yavaş yavaş yükseltiyorlar

Türk Lirası dolar karşısında son 3 aydır günlük ortalama yaklaşık yüzde 0,1 oranında değer kaybediyor. Merkez Bankası'nın piyasalarda ana alıcı ve satıcı rolünde olduğu bilinirken bu kademeli düşüş dikkat çekiyor.

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Bold Medya'da yer alan habere göre Türk Lirası, dolar karşısında eylül ayından bu yana istikrarlı bir şekilde değer kaybediyor.

1 Eylül’de 26,71 lira olan Dolar/TL, son iki buçuk ayda her gün birkaç kuruşluk artışlar göstererek 28,93 liraya kadar ulaştı.

DOLARI YAVAŞ YAVAŞ YÜKSETLME

Merkez Bankası döviz piyasasında ana alıcı ve satıcı rolünde olduğu bilinirken dolar/tl kurundaki bu istikrarlı değer kaybı dikkat çekmeye başladı.

Bloomberg’den Kerim Karakaya, ‘TL yeniden yabancıları cezbediyor’ başlıklı yazısında Türk Lirası’ndaki kademeli düşüşe dikkat çekti.

GÜNLÜK YÜZDE 0,1 DEĞER KAYBI YAŞANIYOR

Dolar/TL kurunun son 3 aydır günlük ortalama yaklaşık yüzde 0,1 oranında değer kaybettiği belirtilirken TL’deki değer kaybının enflasyonun altında kaldığı aktarıldı.

Karakaya, yabancı yatırımcıların bu tabloyu carry trade için bir fırsat olarak görebileceğini belirterek, “TL’deki değer kaybının doğal olmayan istikrarı, faiz oranlarının düşük olduğu yerlerden borçlanıp getirilerin daha yüksek olduğu yerlere para yatırmak isteyen (carry trade) yatırımcıların dikkatini çekiyor” ifadelerini kullandı.

DÜNYADA İKİNCİ SIRADA

Bu yıl dolar karşısında yüzde 35’lik değer kaybı yaşayan TL’nin dünyada Arjantin pesosundan sonra en fazla değer kaybeden para birimi olduğu hatırlatıldı.

Dünya enflasyon liginde Türkiye’nin üst sıralarda yer aldığı belirtilirken TL için tablonun değişebileceği öne sürüldü.

Haberde, ayrıca dolar/TL kuru oynaklığının bu ay yüzde 10’un altında düşerek yılın en düşük seviyesine gerilediği kaydedildi.
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