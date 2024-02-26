Macaristan meclisi İsveç'in NATO üyeliğini oyluyor

Macaristan'ın yeni cumhurbaşkanı Sulyok oluyor

İsveç'in NATO'ya katılım protokolü, parlamento onayının ardından Macaristan Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla resmiyet kazanacak. Macaristan parlamentosunun gündeminde bugün cumhurbaşkanı seçimi de var. Mecliste üçte iki çoğunluğa sahip olan iktidar partisi Fidesz, Tamas Sulyok'u cumhurbaşkanlığına aday göstermişti ve seçimde rakibi bulunmuyor. Sulyok'un cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk icraatlerinden birininin İsveç'in NATO katılım protokolünü imzalamak olması bekleniyor.