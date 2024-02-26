Özel Sosyalist Enternasyonal'in başkan yardımcısı oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda, örgütün başkan yardımcılığı görevine seçildi.
İspanya Sosyalist İşçi Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştiren toplantıda Özel'in bu göreve seçilmesiyle CHP, 12 yılın ardından yeniden Sosyalist Enternasyonal'in Yürütme Kurulu'nda Genel Başkan düzeyinde temsil edilecek. Sosyalist Enternasyonal'in Yürütme Kurulu'nda 2022 yılından beri CHP adına Ünal Çeviköz yer alıyordu.
Özel, göreve seçilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa'da ve dünyada yükselen aşırı sağa karşı sosyal demokratların birlikte hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.
Konuşmasında, "Avrupa'da ve dünyada yükselen aşırı sağa ve otoriter popülizme karşı sosyal demokratların birlikte hareket etmesi gerektiğini savunuyoruz. Seçilmiş olduğum bu görev, dünyada sosyal demokrasiyi geliştirmek için siyasi akrabalarımızla daha sık temas kurmamızı sağlayacak" diyen Özel, "Filistin'de yaşanan dram başta olmak üzere, Avrupa'da ve dünyada sosyal demokratların seslerinin daha gür çıkması gerekiyor. Bu görevin buna vesile olmasını ümit ediyor ve partimizi, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, bütün dünyanın sorunu olan otoriterleşmeye karşı mücadeleye katkı sağlayacağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.