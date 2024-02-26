Eurovision Şarkı Yarışması’nda İsrail krizi

Eden Golan ve şarkısı "October Rain" (Ekim Yağmuru), Mayıs ayında İsveç'in Malmö kentinde düzenlenecek olan Eurovision’da yarışmak üzere seçildi.



Çoğunlukla İngilizce olan ve bazı İbranice sözlerin de yer aldığı şarkının, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in güneyine düzenlediği saldırının kurbanlarına atıfta bulunduğu öne sürülüyor.



Bu durum, şarkının ve 20 yaşındaki Rus-İsrailli şarkıcısının, siyasi ifadeleri yasaklayan Eurovision kurallarına aykırı kabul edileceği anlamına gelebilir.



İsrail Kamu Yayın Kurumu'nun (Kan) internet sitesinde yayınlanan Golan'ın şarkısından bir mısra "Hepsi iyi çocuklardı, her biri" diyor.



Şarkı, "Nefes alacak hava kalmadı. Benim için yer yok" diye bitiyor.



EBU: "Nihai bir karar henüz yok"



Avrupa Yayın Birliği (EBU) "şu anda sadece şarkı sözlerini inceleme sürecinde" olduğunu ve henüz nihai bir karar alınmadığını bildirdi.



EBU, "Bir şarkı herhangi bir nedenle kabul edilemez bulunursa, yayıncılara yarışma kuralları uyarınca yeni bir şarkı ya da yeni sözler sunma fırsatı verilir" açıklaması yaptı.



11 Mart'taki son katılım tarihinden önce İsrail’in Eurovision için şarkı seçimi konusunda EBU ile "diyalog halinde" olduğunu kaydeden Kan, ancak "şarkıyı değiştirmek gibi bir niyetin olmadığını" bildirdi.



Yapılan açıklamada, "Yani Avrupa Yayın Birliği tarafından şarkı onaylanmazsa, İsrail yarışmaya katılamayacak" denildi.



İsrailli Noa Kirel geçen yıl İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen yarışmada, Finlandiyalı Kaarija ve İsveçli Loreen'in ardından üçüncü olmuştu.



Loreen'in zaferi, ABBA'nın "Waterloo" ile kazandığı zaferden 50 yıl sonra yarışma sahnesini, İsveç'e geri götürüyor.



İsrail’in katılımı hep tartışmalıydı



İsrail 1973 yılında Eurovision'a katılan ilk Avrupalı olmayan ülke oldu. O zamandan bu yana, en önemlisi 1998 yılında transseksüel şarkıcı Dana International ile olmak üzere, yarışmayı dört kez kazandı.



Ancak etkinliğe katılımı ve evsahipliği sürekli tartışmalara yol açtı.



İzlandalı grup Hatari, 2019 yılında Tel Aviv'deki oy sayımı sırasında Filistin yanlısı açıklamalarda bulundu. Grup daha önce de İsrail Başbakan Benyamin Netanyahu'yu İskandinav halk güreşi maçına davet etmişti.



Organizatörler ayrıca, dansçılarının kostümlerine İsrail ve Filistin bayrakları takarak siyasi tarafsızlık kurallarını çiğnemeleri üzerine pop kraliçesi Madonna'yı da uyarmıştı.



EBU, Gazze Şeridi'ndeki savaş ve sivil kayıplar nedeniyle İsrail'in yarışmalardan tamamen men edilmesi çağrılarını bu hafta reddetti.



İsrailli bakandan tepki



Ancak İsrail'in yarışmaya bu şarkıyla katılımının yasaklanması olasılığı bile öfke yarattı. İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, incelemeyi "skandal" olarak nitelendirdi.



Golan sosyal medya hesabından şarkının "dokunaklı" olduğunu ve "bugünlerde halkın ve ülkenin duygularını ifade ettiğini ve siyasi olmadığını" yazdı.



İsrailli Bakan, "Avrupa Yayın Birliği'ni profesyonel ve tarafsız davranmaya devam etmeye ve siyasetin sanatı etkilemesine izin vermemeye çağırıyorum" dedi.