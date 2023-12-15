Samanyolu Haber /Dünya / Macaristan, Ukrayna'ya 50 milyar euroluk yardım fonunu veto etti /15 Aralık 2023 09:02

Macaristan, Ukrayna'ya 50 milyar euroluk yardım fonunu veto etti

Macaristan, üyelik müzakerelerinin başlatılması konusunda anlaşmaya varılmasından saatler sonra Ukrayna’ya yönelik 50 milyar euroluk AB yardım fonunu bloke etti.

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban Brüksel'deki görüşmelerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gece mesaisinin özeti: Ukrayna'ya ekstra paraya veto” ifadelerini kullandı.

AB liderleri, Ukrayna’ya yardım görüşmelerinin önümüzdeki yılın başlarında yeniden başlayacağını söyledi.

Ukrayna'nın, Rusya ile sürdürdüğü savaşta AB ve ABD fonları Kiev yönetimi için kritik öneme sahip.

Maddi yardımın engellendiğini, AB liderlerinin Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakerelerini başlatma ve Gürcistan'a adaylık statüsü verme kararından kısa bir süre sonra Orban duyurdu.

Macaristan uzun süredir Ukrayna'nın üyeliğine karşı çıkıyordu ancak bunu veto etmedi.

Orban'ın maddi yardımı veto etme kararını yorumlayan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, “Hala biraz zamanımız var, Ukrayna'nın parası önümüzdeki birkaç hafta içinde bitmeyecek” dedi.

Macaristan haricinde 26 ülkeyle anlaşmaya vardıklarını belirten Rutte, “Viktor Orban, Macaristan, henüz bunu yapamadı. Önümüzdeki yılın başlarında bir anlaşma yapabileceğimizden oldukça eminim. Ocak ayının sonlarını düşünüyoruz” diye konuştu.

Ukrayna ABD'nin 61 milyar dolarlık savunma yardım paketinin de onaylamasını istiyor. Ama Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler arasındaki büyük anlaşmazlıklar nedeniyle bu karar da erteleniyor.
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