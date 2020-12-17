Macron koronavirüsü orada mı kaptı?

Fransa Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'büyük ihtimalle' Avrupa konseyi sırasında yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandığını duyurdu.





Macron'un Koronavirüs'e yakalandığı açıklanmıştı. Hafif semptomları olan ve karantinaya giren Macron'un görevini uzaktan sürdüreceği belirtilmişti.





Fransa Cumhurbaşkanlığı Koronavirüs'e yakalanan Macron ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Macron'un 'büyük ihtimalle' Avrupa konseyi sırasında Koronavirüs kaptığı ifade edildi.





Macron'un kendini karantinaya aldığı belirtilirken yedi gün boyunca izolasyonda kalacağı ifade edildi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Brüksel'deki AB zirvesine katılan Macron'un, son olarak kimlerle temasta bulunduğunun tespit edilmeye çalışıldığı da vurgulandı.





Macron geçen hafta AB Liderler Zirvesi'ne katılmış ve geçen hafta boyunca Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'yi Fransa'da ağırlamış, Avrupa Konsey Başkanı Charles Michel ve Ursula von der Leyen ile birlikte İspanya ve Portekiz başbakanlarıyla öğle yemeği yemişti.