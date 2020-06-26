Samanyolu Haber /Dünya / Macron ve Putin'den Libya anlaşması /26 Haziran 2020 23:19

Macron ve Putin'den Libya anlaşması

Telekonferans yöntemiyle bir görüşme yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Libya konusunda hemfikir olduklarını açıkladı.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün video konferans ile görüşme gerçekleştirdi. İki lider Libya konusunda "hemfikir" olduklarını belirtti.

Putin ve Macron, bugün video konferans yolu ile görüşme gerçekleştirdi. İki lider, ikili ilişkiler dışında Libya, Suriye ve Ukrayna meselelerini ele aldı. Macron ve Putin, Libya konusunda hemfikir olduklarını vurgularken, Libya’da devam eden çatışmalar nedeniyle karşılıklı endişelerini dile getirdiler.

İki lider, Libya’da acil bir ateşkesin sağlanması ve karşılıklı görüşmelere başlanması çağrısında bulundu. Liderler, Suriye konusunda ise fikir alışverişini sürdüreceklerini açıkladı.
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