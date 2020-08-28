Samanyolu Haber /Gündem / Macron'dan Türkiye ile ilgili 'Akdeniz' açıklaması /28 Ağustos 2020 23:24

Macron'dan Türkiye ile ilgili 'Akdeniz' açıklaması

Türkiye'nin Akdeniz'de uyguladığı politikaları eleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Ankara kelimelere değil eylemlere saygı gösteriyor" derken, Türkiye'nin son yıllarda NATO müttefiki stratejisi uygulamadığını öne sürdü.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime değinirken, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine karşı 'sert bir duruş sergilediğini ve kırmızı çizgileri çizdiğini' söyledi. Macron, "Ankara kelimelere değil eylemlere saygı gösteriyor" derken, Türkiye'nin son yıllarda NATO müttefiki stratejisi uygulamadığını öne sürdü.

Gazetecilere açıklama yapan Macron, Türkiye ile Doğu Akdeniz üzerinden yaşanan gerilime değindi. Macron, Fransa'nın yaz aylarında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine karşı 'sert bir duruş sergilediğini ve kırmızı çizgileri çizdiğini' söyledi. Macron, Ankara "Kelimelere değil eylemlere saygı gösteriyor" dedi.

"Türklerin yalnızca bunu dikkate alıp buna saygı duyduğunu söyleyebilirim"

Macron'un açıklamaları şöyle:

"Mesele Akdeniz'in egemenliğine geldiğinde, fiiliyatta ve sözlerimde tutarlı olmalıyım. Size, Türklerin yalnızca bunu dikkate alıp buna saygı duyduğunu söyleyebilirim. Eğer söyledikleriniz sözde kalır ve harekete geçmezseniz... Fransa'nın bu yaz yaptığı önemliydi. Bu kırmızı çizgi politikasıdır. Suriye'de de bunu yaptım."

"Orantılıydı. Bir donanma göndermedik. Münhasır ekonomik bölgelere veya AB üyesi iki ülkenin egemenliğine saldıran bir ülke... Türkiye'nin son yıllardaki stratejisini bir NATO müttefikinin stratejisi olarak görmüyorum."

Öte yandan Fransa, İtalya, Yunanistan ve Kıbrıs ile Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat düzenledi.
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