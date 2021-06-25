Macron'dan Türkiye ile ilgili yeni açıklama

Macron Türkiye'ye ilişkin 'ortak çalışmalara yeniden başlayacağız' dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Cuma günü yaptığı açıklamada, "Türkiye ile gerginliğin" son birkaç hafta içinde hafiflediğini, ancak Avrupa ülkelerinin "temkinli olmaya devam edeceğini" söyledi.
Macron, düzenlediği basın toplantısında Türkiye hakkında konuşurken "Son haftalarda gerginlikler azaldı" ifadelerini kullandı.
Fransa Cumhurbaşkanı, "Yaz boyunca teyakkuzda olmaya devam edeceğiz, aynı zamanda ortak çalışmalara yeniden başlayacağız” diye ekledi.