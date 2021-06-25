Türkiye ile Ukrayna arasında koronavirüs anlaşması

Türkiye ile Ukrayna arasında Covid-19 Aşı Kartlarının karşılıklı olarak tanınmasına karar verildi.





Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şöyle denildi:





“Ülkemiz ile Ukrayna arasında iki ülke vatandaşlarının COVID-19 aşı kartlarının karşılıklı olarak tanınmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Ukrayna'ya seyahat edecek Türk Vatandaşlarının görevlilere COVID-19 ile ilgili enabiz.gov.tr adresinden alacakları aşı kartlarını, aşılarını tamamlayamayanların ise son 72 saat içerisinde alınmış negatif PCR testlerini ibraz etmeleri gerekmektedir”