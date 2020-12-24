Samanyolu Haber /Dünya / Macron'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama /24 Aralık 2020 20:15

Macron'un sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandığı duyurulan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un artık belirti göstermediği ve karantinasının bitirilebileceği ifade edildi.

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Geçen hafta Koronavirüs testi pozitif çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un artık Covid-19 belirtileri göstermediği, karantinasını sonlandırabileceği açıklandı.

Fransa'da Élysée Sarayı, geçen hafta Koronavirüs'e yakalanan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un artık belirti göstermediğini açıkladı. Macron'un yedi gün süren karantinasını sonlandırabileceği belirtildi. 

Ayrıca Fransa Sağlık Kurumu, Pfizer ve Alman BioNTech firmaları tarafından üretilen Koronavirüs aşısını onayladığını duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada, 'aşının yaşlılar dahil 16 yaştan büyük olanlara uygulanabileceği' ifade edildi.
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