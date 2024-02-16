Maden faciasında ön bilirkişi raporu: Anagold firması asli kusurlu bulunmadı

Erzincan'ın İliç ilçesinde siyanürle altın çıkarılan madende yaşanan heyelanla ilgili olarak Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bilirkişi ön raporun hazırlattı.



Raporu sosyal medya hesabından paylaşan CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "Erzincan İliç’te Anagold şirketinin işlettiği altın madeninde yaşanan felaketle ilgili olarak; Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlatılan Bilirkişi Ön Raporunun gerekçeli sonuç kısmını paylaşıyorum. Siyasi sorumlular yine yok!" dedi.



9 işçinin toprak altında kaldığı madeni işleten Anagold Madencilik şirketi, raporda asli kusurlu bulunmadı. Şirket alt işverenleri yeterince denetim ve gözetime tabi tutmadığı tali kusurlu sayıldı.



Operasyon direktör vekili, proses oksit müdürü, oksit operasyon başmühendisi, oksit operasyon mühendisi, borulama süpervizörünün asli kusurlu olduğu belirtildi. Alt işveren yetkilileri ise gerekli tedbirleri almamaları karşın tali kusurlu kabul edildi.