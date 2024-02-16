Samanyolu Haber /Dünya / Dolandırıcılık davasında karar çıktı: Büyük ceza /16 Şubat 2024 23:53

Dolandırıcılık davasında karar çıktı: Büyük ceza

Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında, "emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdığı" suçlamasıyla ilgili New York'ta süren dava karara bağlandı.

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ABD’nin New York eyaletinde eski başkan Donald Trump hakkında açılan emlak dolandırıcılığı davasında karar çıktı.

Trump’ın 354,9 milyon dolar ceza ödemesi gerektiğine hükmedildi. Trump'ın ayrıca üç yıl boyunca eyalette bir şirket yönetmesini yasaklandı.

İDDİALAR NEYDİ?

New York Başsavcı Letitia James, Trump'ın, üç çocuğunun ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiğini öne sürerek iddianame hazırlamıştı.

İddianamede, yargıçtan, Trump ve çocuklarının New York'ta bir daha şirket kurmamasını, 5 yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklamasını ve 370 milyon dolar para cezasına çarptırılmasını talep ediyordu.

"Emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdığı" suçlamasıyla açılan davada, Yargıç Arthur Engoron, eski Başkan Trump ve "Trump Organization" adlı şirketinin anlaşmalarda ve finansman sağlama evrakında, varlıklarına aşırı değer biçerek ve net servetini abartarak bankaları, sigortacıları ve iş dünyasından kişileri dolandırdığına ilişkin suçlamaların mahkemede görülmesine hükmetmişti.

Engoron, 35 sayfalık kararında, Trump ile şirketinin ve yöneticilerinin, yıllık finansal durumları hakkında sürekli yalan söyleyerek uygun şartlarda kredi ve düşük sigorta primi elde ettiklerini belirtmişti.

Hakkında açılan davalar devam ederken eski Trump, kasım ayında yapılacak başkanlık seçimi için Cumhuriyetçilerin adayı olma yolunda ilerliyor.
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