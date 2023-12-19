Samanyolu Haber /Ekonomi / Madeni 5 TL’de büyük ayıp /19 Aralık 2023 00:51

Madeni 5 TL’de büyük ayıp

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için basılarak tedavüle giren 5 lira değerindeki madeni hatıra paraların üzerindeki Atatürk görseli tepki çekti.

SHABER3.COM

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Cumhuriyet'in 100. Yılı Anısına 5 TL Değerindeki Madeni Hatıra Paraların Çıkarılmasına İlişkin Tebliğ" 31 Ekim 2023 günü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün bastığı 5 liralık 100 milyon adet madeni para dolaşıma girdi.

Paraların çapı 28,15 milimetre, kalınlığı 1,70 milimetre, ağırlığı ise 8,25 gram olarak belirlendi. Paraların ön yüz deseni, dış halkada 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı.

Ayrıca, ön yüzde halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldıza, ortada "Türkiye Yüzyılı" logosuna yer verildi. Logonun solunda 5 rakamı, altta "Türk lirası" yazısı ve yazının altında "2023" ibaresi bulunuyor.

Arka yüz deseninde ise Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rölyefi, altta Cumhuriyet'in 100. yılı logosu ve çevrede "Türkiye Cumhuriyeti" yazısı yer aldı. Ancak Atatürk’ün madeni para üzerindeki rölyefi tartışmaya neden oldu.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Bazı sosyal medya kullanıcıları yeni madeni 5 TL üzerindeki Atatürk görselinin Atatürk’e benzemediğini belirterek duruma tepki gösterdi.

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