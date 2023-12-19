İşkence emri bizzat Berat Albayrak’tan

Bold Medya'da yer alan habere göre 15 Temmuz gecesi Genelkurmay’da nöbetçi olan Genelkurmay Başkanlığı Özel Kalemi’nde işlem subayı olan Üsteğmen Mehmet Akçara, olaylı gecenin ardından gözaltına alındı.



Akçara’nın ağır işkence gördüğü mahkeme belgelerine de yansıdı.



Nordic Monitor, Genelkurmay Çatı davasında ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan Akçara’nın mahkeme belgelerini yayınladı.



Belgelerde işkenceci subayların talimatı Berat Albayrak’tan aldıklarına dair ifadeler yer alıyor.



Akçara’yı sorguya çeken ve işkence yapan subaylar, hazırladıkları ifadeyi imzalamazsa işkenceye devam edeceklerini söylüyor. ayrıca işkenceciler, Akçara adına imzasız sahte ifade tutanağı da hazırlamış.



Akçara verdiği ifadede şunları söylüyor: “Ertuğrul Erbakan’ın (resimdeki) isteği üzerine bulundukları iç odaya götürülüp sandalyeye oturtuldum. Kafama silah dayayan Erbakan olağanüstü hal olduğunu, 30 gün boyunca işkence yapabileceklerini söyledi



Kabul edip Savcı Serdar Coşkun’a bu şekilde ifade vermezsem 30. gün sonunda beni infaz bile edeceklerini, PKK’lı kıyafeti giydirip helikopterlerden Gabar'a atabileceklerini, tek bir parçamın bulunamayacağını söylemeye cesaret etti.



10 dakika süre verdiğini, kararımı bekleyeceğini söyledi. Tekrar işkence odasına bırakıp kapıyı kapattılar. İsmail Atasoy, Erbakan’a seslerini duyuyorum tabi. Ceset torbası gibi olduğumu, başlarının kesin belaya gireceklerini, geride çok fazla delil bıraktıklarını söyledi.



Bizzat Erbakan tüm yaptıklarını, Savcı Coşkun’un bilgisi ve rızası ile Berat Albayrak’ın doğrudan kendilerine verdiği talimat ile yaptıklarını, savcıya gidip yaşadıklarımı anlatacak olursam tekrar poligona getirileceğimi, bu sefer öldürmeden bırakmayacağını söyledi.



Daha sonra dosyada gördüm ki; benim ağzımdan ifade alamayan Ertuğrul Erbakan ifademi almış gibi sahte bir ifade hazırlamış. Tahkikatta bir isim var Mehmet Akçara, bir imza var, bir de TC kimlik numarası var. Tahkikatı yapanların evrakta isimleri yok



Bir gün kesinlikle yargılanacaklarını çok iyi bildikleri ve kimseye güvenmedikleri için kendi isimlerini yazmaya cesaretleri yok bunu da anladım. Madem benim adıma hayali bir ifade yazıyorlar, orada ismi soy ismi olan kişi ben isem TC kimlik numarası bana ait değil” dedi.