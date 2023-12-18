Gümüşhane'de 5 dakika arayla korkutan depremler

Gümüşhane'de deprem oldu. Kelkit ilçesinde meydana gelen deprem saat 23.23'te gerçekleşti.



AFAD'ın verilerine göre, 4.1 büyüklüğündeki deprem yerin 15.68 kilometre derinliğinde oldu.



Kandilli Rasathanesi ise depremin 4 büyüklüğünde ve yerin 5 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.



Kelkit'te saat 23.28'de ve yerin 7.72 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.



GÜMÜŞHANE VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA



Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, depremde kendilerine ulaşan bir olumsuzluk ihbarı bulunmadığını bildirdi. Tanrısever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kelkit ilçemiz Cemallı köyü merkezli saat 23.23'te 4,1 şiddetinde meydana gelen depremde tarafımıza ulaşan bir olumsuzluk ihbarı bulunmamaktadır. Görevli personeller tarafından sahada tarama faaliyeti yapılmaktadır. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.



4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU



Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bugün saat 01.15'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.