Samanyolu Haber /Gündem / Yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrencilere müdahale /18 Aralık 2023 23:34

Yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrencilere müdahale

İstanbul Üniversitesi'nde, bahçedeki bir ağacı yılbaşı için süslemek isteyen öğrencilere güvenlik görevlileri izin vermedi. Öğrencilerin ağaca astığı süsleri, yönetimden izin alınmadığı gerekçesiyle indiren güvenlik görevlileri ile öğrenciler arasında arbede yaşandı.

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İstanbul Üniversitesi'nde bir grup öğrenci yılbaşı için bahçedeki bir ağacı süslemek istedi. Yanlarında getirdikleri yılbaşı süsleri ile altında oturmak için banklar da bulunan ağacı süslemek isteyen öğrencilere, özel güvenlik görevlileri izin vermedi. Öğrenciler nedenini sorduklarında izin alınması gerektiği söylendi. Öğrenciler “Bunun için izin mi gerekir” diyerek tepki gösterdi.

Öğrencilerin üniversitenin güvenlik müdürü olduğunu belirttiği bir kişi, orada bulunan güvenlik görevlilerine talimat vererek, ağaca asılan süslerin indirilmesini istedi. Bu sırada öğrenciler ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

Arbedede itilen bazı öğrenciler yere düştü. Güvenlik görevlilerine talimat veren bu kişi, cep telefonu kameralarıyla görüntü alan öğrencilere de tepki gösterdi. Öğrenciler güvenlik görevlilerinin bazı arkadaşlarına vurduğunu öne sürdü.

"İZİNSİZ FAALİYET YAPAMAZSINIZ"

Daha sonra gelen başka bir görevli de öğrencilere, kendilerine yapılanlarla ilgili herhangi bir şikayetleri varsa polis merkezine başvurabileceklerini söyledi. Öğrenciler neden müdahale edildiğini sorunca “Bir kez daha söylüyorum izinsiz faaliyet yapamazsınız” yanıtını verdi. Öğrenciler de “Ne faaliyeti, ağaç süslüyoruz sadece” diye karşılık verdi. Gerginlik daha sonra son buldu.
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