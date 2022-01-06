Samanyolu Haber /Gündem / Mahkeme, yoğun bakımdaki Yusuf Bekmezci için Adli Tıp’tan rapor istedi /06 Ocak 2022 16:48

Mahkeme, yoğun bakımdaki Yusuf Bekmezci için Adli Tıp’tan rapor istedi

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, üç gündür yoğun bakımda yatan hasta mahpus Yusuf Bekmezci’nin hapiste tek başına yaşayıp yaşayamayacağına dair rapor istedi.

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İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, katarakt ameliyatında kalbi duran ve bilinci kapalı bir şekilde üç gündür İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde yatan 82 yaşındaki hasta mahpus Yusuf Bekmezci’nin cezaevi koşullarında hayatını devam ettirip ettiremeyeceğini öğrenmek için Adli Tıp’tan acele rapor istedi.

Mahkeme belgesini Twitter hesabından paylaşan Yusuf Bekmezci’nin avukatı Saadet Aytekin, kararın hukuk ve insanlık adına utanç verici olduğunu söyledi. Yoğun bakımdaki bir insan için rapor istenmesine tepki gösteren Aytekin, Adalet Bakanlığı’na seslenerek “Görün hakimlerinizin kararlarını” dedi.

Saadet Bekmezci, müvekkilinin tahliyesi için Bekmezci’nin yargılandığı mahkemeye dün dilekçe vermişti.

23 Ocak 2020’den beri İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan 82 yaşındaki hasta mahpus Yusuf Bekmezci, önceki gün götürüldüğü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde katarakt ameliyatı sırasında kalbi durdu.

Saadet Aytekin’in verdiği bilgiye göre 15 dakika kalp masajı ve elektroşoktan sonra tekrar hayata dönen Bekmezci şu anda yoğun bakımda kalıyor. Doktorlar, bilinci kapalı olan Bekmezci’nin iki gündür uyanmasını bekliyor. Bekmezci’nin yaşlılığının yanında, uyku apnesi, prostat, ileri derecede işitme kaybı, algı ve muhakemesinde ciddi sıkıntıları ve Alzheimer belirtileri bulunuyor.



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