Samanyolu Haber /Gündem / "Mahkemede, AYM’de beraat etmiş. Biz başlatacağız." /01 Eylül 2022 23:06

"Mahkemede, AYM’de beraat etmiş. Biz başlatacağız."

TELE1’de Enver Aysever’in sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işten atılan kişilerin sorunlarına değindi. Bu kişilerden mağdur olanların sorunlarını çözmek için çalışacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, "KHK ile atıldı bir kişi, savcı dedi ki soruşturmaya gerek yok dedi. Ama sizi başlatmıyorlar. Biz başlatacağız. Savcı bir şey yok diyor, sen açlığa mahkûm edeceğim diyorsun. E bu devlet değil ki. Mahkemede beraat etmiş, AYM’de beraat etmiş. Biz başlatacağız." ifadelerini kullandı.

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TELE1'de katıldığı 'Ayrıntılar' programında Enver Aysever'in sorularını cevaplandıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işten atılan kişilerin sorunlarına da değindi.

Kılıçdaroğlu, mahkeme tarafından işine iadesine karar verilen KHK'lıların işlerine başlamalarını sağlayacaklarını ifade etti.

Evrensel'de yer alan habere göre TELE1’de Enver Aysever’in sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, Sedat Peker'in iddialarına dair "Devleti adaletle yönetmezseniz ve devleti yönetenler vatandaş için değil de kendisi için çalışırsa herkes devletin hazinesini tırtıklamaya başlar. Peker bunu aydınlığa çıkardı: Talanın boyutları… İstanbul Borsası, SPK… İstifa ediyorlar. Neden ediyorlar? Korkudan. Ben gayet iyi biliyorum ama ayrıntıya girmeyeyim. Ucu saraya dayanıyor. Daha ne olsun?" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TELE1’de Enver Aysever’in programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"HDP'Yİ SEYTANLAŞTIRMIYORUZ"

"Biz altı lider bir arada hareket ediyoruz. Elbette ki bir HDP’yi şeytanlaştırmıyoruz. HDP ile de görüşüyoruz, AKP ile de MHP ile de… Biz demokrasiden yanayız. HDP bizim masada yok doğru. Ha konuşulur mu konuşulur. Mithat Bey saygın bir bilim insanı. Görüşürüz niye görüşmeyelim. Zaten HDP de bir ittifak sürecinde."

"KHK İLE ATILAN BARIŞ AKADEMİSYENLERİNİ GÖREVLERİNE GERİ GETİRECEĞİZ"

"Üniversitelerden barış akademisyenlerini attılar. Farklı düşündü diye insan üniversiteden atılır mı? Bu insanların büyük bir kısmı batıya gittiler. Biz ekonomiyi düzelteceksek bu bilgi ve birikimle olur. Ekonomideki en büyük etkiyi meydana getiren devletin kendisidir zaten. Vergileri kim için ve ne için harcayacaksınız? Topladığınız parayı beşli çete için harcarsanız başka. Toplumun ahlakı bunu kabul eder mi? Adaletli olacağız diye söz veriyoruz. Devleti soyan bu kenelerden ülkeyi kurtaracağız.

"KHK ile Barış Akademisyenleri atıldı. Evet hepsini görevlerine geri getireceğiz. KHK ile atıldı bir kişi, savcı dedi ki soruşturmaya gerek yok dedi. Ama sizi başlatmıyorlar. Biz başlatacağız. Savcı bir şey yok diyor, sen açlığa mahkûm edeceğim diyorsun. E bu devlet değil ki. Mahkemede beraat etmiş, AYM’de beraat etmiş. Biz başlatacağız."
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