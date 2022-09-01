Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan AB'ye 'vize' cevabı: Gülünç bir karar /01 Eylül 2022 22:54

Rusya'dan AB'ye 'vize' cevabı: Gülünç bir karar

Batılı ülkelerin Rus vatandaşlarına uygulama kararı aldığı vize kısıtlamasına Kremlin cephesinden cevap geldiği belirtildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un belirtilen uygulamayı "Devam eden bir dizi saçmalıktaki başka bir gülünç karar" olarak tanımladığı belirtildi.

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Moskova yönetiminin Ukrayna'da başlattığı askeri saldırılar sonrasında batılı ülkelerin Rusya'ya karşı uygulamaya koyduğu yaptırımlardan birisi de Rus vatandaşlarına getirilen vize kısıtlamaları oldu.

Bu konuda bir açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un belirtilen uygulamayı "Devam eden bir dizi saçmalıktaki başka bir gülünç karar" olarak tanımladığı belirtildi.

diken.com.tr'de yer alan habere göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği’nin (AB), Rusya ile vize kolaylığı anlaşmasını askıya alacağını duyurmasına tepki göstererek, “Bu Ruslar için kötü, çünkü vize almak muhtemelen daha uzun ve daha zor olacak. Bu adım, devam eden bir dizi saçmalıktaki başka bir gülünç karardır” dedi.

Kuzey Akım doğalgaz boru hattıyla ilgili yaşanan sorunlar nedeniyle Avrupa’yı suçlayan Peskov, “Gazprom, yükümlülüklerini yerine getirmeye hazır ve istekli. Ancak mevcut durumda, Avrupa tarafı Gazprom’un çalışmasını engelleyen yasal ve teknolojik engeller koydu” dedi.

Gazprom’la iş yapan tarafları sağduyuya çağıran Peskov, şunları kaydetti: “Bu bir kriz senaryosu. Gazprom’la iş yapan taraflara karşı sağduyu çağrısında bulunmak istiyorum, ancak şu ana kadar sadece ciddi bir sağduyu eksikliğine sahip oldukları sonucuna varabiliriz.”

Rusya’dan AB’nin vize adımına tepki
Peskov, AB’nin Rusya ile 2007’de yapılan vize kolaylığı anlaşmasını askıya alacağını bildirmesini de değerlendirerek, “Bu Ruslar için kötü, çünkü vize almak muhtemelen daha uzun ve daha zor olacak. Bu adım, devam eden bir dizi saçmalıktaki bir başka gülünç karardır. Elbette bu anlaşmadan çekilmek Avrupalılar için de durumu zorlaştıracak” dedi.
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