Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı /01 Eylül 2022 23:58

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Ukrayna’dan İstanbul’a gelen seyir halindeki kargon gemisi Bebek'te karaya oturdu. Gemi trafiğinin yaşanan olay nedeniyle askıya alındığı belirtildi.

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Gece saatlerinde İstanbul Boğazı'nda sıcak saatler yaşandı. Karaya oturan bir gemi nedeniyle Boğaz, gemi geçişlerine kapatıldı.
 Cumhuriyet'te yer alan habere göre Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeki kargon gemisi Bebek'te karaya oturdu. Gemi trafiği yaşanan olay nedeniyle askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeyken dümen arızası nedeniyle karaya oturan ve Bebek Koyu’na demirleyen LADY ZEHMA adlı 173 m. boyundaki kargo gemisi için KURTARMA-5,KURTARMA-6 KURTARMA-9, KURTARMA-12, NAZIM TUR Römorkörlerimiz, KEGM-3,KEGM-5 Botlarımız olay yerine sevk edildi" ifadelerini kullandı.
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