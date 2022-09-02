Samanyolu Haber /Politika / Devlet Bahçeli bunadı mı? /02 Eylül 2022 09:24

Devlet Bahçeli bunadı mı?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son basın toplantısında söyledği laflar, akıl sağlığının yerinde olup oladığı le ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Devlet Bahçeli'den akıl dışı açıklamalar

MHP lideri Devlet Bahçeli dün, son yaşanan yolsuzluk ve Saray’a uzanan rüşvet ağı tartışmaları odağında sosyal medyayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yazılı bir metinden okumaya çalıştığı bir talım laflar eden ve kendi meşrebince sağa sola tehditler savurmaya çalışan Bahçeli'nin foyası soru cevap bölümüne geçildiğinde ortaya çıktı.

Bir gazetecinin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun KHK'lar ve KHK'lıların görevlerine iade edileceğine dair çıkışı ile ilgili sorusu üerine şu anlamsız cümleleri sıraladı.

“Gizli kalmış f.töcülük oynamasın. O sedadan vazgeçsin. KHK’lıların dönüşü mümkün değildir. 15 Mart’a (sanırız ki 15 Temmuz demek istiyor) ihanettir o. 751 vatandaşımızın (yine sanırız ki 15 temmuzda öldüğü iddi edilen kişi sayısı olan 251 demek istiyor) katillerini affa kimse cesaret edemez.”

Devlet Bahçeli'nin tarihleri ve sayıları durmadan karıştırasının, sağa sola ayar vermeye çalışırken yaşadığı öfke nöbetlerinin, siyasetin değil, DEMANS uzmanı TIP DOKTORLARININ alanına girdiği saklanılamaz bir gerçek.
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Devlet Bahçeli'den akıl dışı açıklamalar

Devlet Bahçeli'den akıl dışı açıklamalar

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