Samanyolu Haber /Gündem / Mahkemeden Ezgi Mola ile ilgili yeni karar /24 Mayıs 2022 21:18

Mahkemeden Ezgi Mola ile ilgili yeni karar

Oyuncu Ezgi Mola'ya İpek Er'i tecavüz edip intihara sürüklediği gerekçesiyle yargılanan uzman çavuş Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle para cezası verildiği aktarıldı.

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Evrensel'de yer alan habere göre Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi, oyuncu Ezgi Mola'ya, Batman'da intihar eden İpek Er'e tecavüz ettiği gerekçesiyle yargılanan Musa Orhan'a hakaret ettiği suçlamasıyla 6 bin 960 lira para cezası verdi.

Ezgi Mola, İpek Er'i tecavüz edip intihara sürüklediği gerekçesiyle yargılanan uzman çavuş Musa Orhan'ın tutuklanmamasına sosyal medya hesabından tepki göstermişti.

Musa Orhan'ın avukatı, Ezgi Mola'nın paylaşımıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Hazırlanan iddianamede, Mola hakkında "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" ve "hakaret" suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istenmişti. İddianame, Ankara 31'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek Mola hakkında dava açılmıştı.
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