Samanyolu Haber /Dünya / Rusya mahkemesinden Navalnıy ile ilgili yeni karar /24 Mayıs 2022 22:06

Rusya mahkemesinden Navalnıy ile ilgili yeni karar

Rus blog yazarı Navalnıy’a dolandırıcılık ve mahkemeye saygısızlık nedeniyle verilencezanın Moskova Şehir Mahkemesi yönetimi tarafından onadığı aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Moskova Şehir Mahkemesi, Rus blog yazarı Navalnıy’a dolandırıcılık ve mahkemeye saygısızlıktan verilen cezayı onadı.

Moskova Şehir Mahkemesi, blog yazarı Aleksey Navalnıy’a dolandırıcılık ve mahkeme kararına uymama suçlarından verilen 9 yıl hapis cezasını onadı.

Navalnıy’ın avukatı Olga Mihaylova mahkemede, ‘kararın adil olmadığını ve koşulsuz iptale tabi olduğu’ görüşünü dile getirerek, AİHM’nin Kirov'daki Leninskiy Bölge Mahkemesi'nin kararında Navalnıy’in haklarının ihlal edildiğine hükmettiğini ve bu kararın Moskova'daki Lefortov Mahkemesi tarafından dikkate alındığı ve bunun sonucunda Navalnıy'ın toplam 9 yıl hapis cezasına çarptırıldığını kaydetti.

Mağdur olarak kabul edilen yargıç ve savcının mahkeme tarafından sorgulanmadığını öne süren Mihaylova, Navalnıy’ın hakarette bulunduğu iddialarının kanıtlanmamış olduğunu belirterek, sanığın cezaevinde yargılanmaktan yakındığı kısa bir konuşma yaptığını, video bağlantısının kesildiğini ve sorunun bir teknisyen tarafından giderildiğini ifade etti.


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