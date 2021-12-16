Samanyolu Haber /Gündem / Mahkumlar için yer kalmadı... Başka bir ülkede hapishane hücresi kiralayacaklar /16 Aralık 2021 12:32

Mahkumlar için yer kalmadı... Başka bir ülkede hapishane hücresi kiralayacaklar

Danimarka Adalet Bakanlığı, ülkede 2015 yılından bu yana artan mahkum sayısı nedeniyle Kosova’dan 300 hapishane hücresi kiralanacağını açıkladı. Hücrelerin, Danimarka’dan sınır dışı edilecek mahkumlar için kullanılacağı ifade edildi

SHABER3.COM

Danimarka Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Danimarka'daki cezaevi kapasitesinin daha genişletilmesi kararlaştırıldı. Anlaşma Kosova'da Danimarka’dan sınır dışı edilmeye mahkum edilen yabancılara 300 hapishane yeri kiralamak için bir girişimi içeriyor,” denildi.

Ülkede 2015 yılından bu yana mahkum sayısının yüzde 19 oranında artış gösterdiği ifade edilirken, resmi istatistiklere göre, ülkede 2021'in başında 4 binden fazla kişi mahkum edildi ve kapasitenin yüzde 100’ü aşıldı.

Danimarka Adalet Bakanı Nick Haekkerup, alınan karara ilişkin yaptığı açıklamada, "Hükümet, cezaevlerinin ihtiyaç duyulan restorasyonuna başladığı geniş bir anlaşmaya girdi. 2025'te cezaevinde bin kişilik yerimiz eksik olacak ve şunu söylemekten gurur duyuyorum ki, anlaşmayla birlikte bağlayıcı görevi üstleniyoruz. Üçüncü ülkelerden mahkumlara Kosova'da cezaevlerinin kiralanması için çalışma yapılması gerektiği konusunda hemfikiriz ve hem kısa hem de uzun vadede Danimarka cezaevlerini daha fazla hücre ile genişletiyoruz” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mahkumlar için yer kalmadı... Başka bir ülkede hapishane... Sonraki Haber >>

Kalkan balığı yiyen kaç kişi var aranızda?

Kalkan balığı yiyen kaç kişi var aranızda?

AKP'den bir 'çakma petrol müjde'si daha

AKP'den bir 'çakma petrol müjde'si daha

Eski bakanın akıldışı 'dolar' önerisi sosyal medyayı salladı

Eski bakanın akıldışı 'dolar' önerisi sosyal medyayı salladı

Sokak röportajları level atlıyor fark ettiniz mi?

Sokak röportajları level atlıyor fark ettiniz mi?

‘Bir Kahve Bin Hatır’

‘Bir Kahve Bin Hatır’

Antalya açıklarında dev hortum!

Antalya açıklarında dev hortum!

Kahvedeki dayıdan şaşırtan dolar yorumu : Dünyanın her yerinde 14 lira

Kahvedeki dayıdan şaşırtan dolar yorumu : Dünyanın her yerinde 14 lira

AKP'li vekilden itiraf: Sıkıntı var ama bu bizimle ilgili değil

AKP'li vekilden itiraf: Sıkıntı var ama bu bizimle ilgili değil

İki siyasetçinin tartışması ringde son buldu

İki siyasetçinin tartışması ringde son buldu

Ayhan Sicimoğlu kabus gecesini paylaşt

Ayhan Sicimoğlu kabus gecesini paylaşt
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:41:59