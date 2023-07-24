Mahmut Abbas geliyor: Ankara'da Ortadoğu mesaisi

DW Türkçe'de yer alan habere göre resmi temaslarda bulunmak üzere Salı günü Ankara'ya beklenen Filistin Özerk Yönetim Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ağırlanacak. Görüşmede İsrail - Filistin anlaşmazlığındaki son gelişmelerin yanı sıra Türkiye - Filistin ilişkilerinin de ele alınması bekleniyor.



Ankara normalde Abbas'ın ardından Netenyahu'yu da bu hafta içinde ağırlayacaktı. Ancak İsrail basısına göre Netenyahu'nun ziyareti hafta sonu kalp pili taktırması nedeniyle ertelendi. İsrail bugünlerde tartışmalı yargı reformu nedeniyle sıcak günler yaşarken Netenyahu'yu da İsrail parlamentosu Knesset'te zorlu bir hafta bekliyor.



DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre Netenyahu'nun ertelenen ziyareti resmi ziyaret olmayıp yarım günlük bir çalışma ziyareti şeklinde olacaktı. Bu ziyaretin ne zamana ertelendiği henüz taraflarca açıklanmadı.



Türkiye, son birkaç yıldır Ortadoğu ve Körfez bölgesinde eskiden kötü ilişkiler içinde olduğu ülkelerle ardı ardına normalleşme adımları atmaya başladı. Bu çerçevede İsrail ile de başlatılan normalleşme sürecinin yeni bir aşaması olarak Netenyahu'nun ziyareti merakla beklenirken, aynı hafta içinde Abbas'ın da ağırlanması ayrı önem taşıyordu.

Abbas Külliye'de resmi törenle ağırlanacak



Türkiye'ye bundan önce en son Ağustos 2022'de gelen Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmî törenle karşılanacak.



Görüşmelerde ikili ve bölgesel konuların ele alınması bekleniyor. Türkiye'nin İsrail ile normalleşme yolundaki olan ilişkileri kapsamında oynayabileceği rolün de gündemde olması öngörülüyor.



İsrail - Filistin anlaşmazlığına ilişkin Türkiye'nin izlediği politika çerçevesinde iki devletli çözüme katkı olabilecek adımlar da konuşulacak.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Abbas'ın bir yıl önceki ziyaretinde düzenlenen basın toplantısında Filistin tarafına güvence vererek "İsrail ile ilişkilerimizde atılan adımlar Filistin davasına desteğimizi hiçbir şekilde azaltmayacaktır, aksine bu adımların Filistin meselesinin çözümüne ve Filistin halkının durumunun iyileştirilmesine katkı sağlayacağını Filistinli kardeşlerimiz de ifade ediyorlar" demişti.



Erdoğan, Körfez turu dönüşü sırasında yaptığı açıklamada da Abbas ile Netanyahu'yu sırasıyla 25 ve 28 Temmuz'da Türkiye'de misafir edeceklerini söyleyerek "Bu ziyaretlerle bazı adımları atacağız ve süreç daha da hızlanmış olacak" demişti.

Bahçeli'nin Mahmud Abbas tepkisi



Öte yandan Abbas'ın geçtiğimiz haftalarda Çin'e yaptığı ziyaret sırasında Uygur Türkleri ile ilgili yaptığı belirtilen açıklamalar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından sert sözlerle eleştirildi. Abbas'ın Pekin yönetiminin Müslüman Uygurların yaşadığı Sincan'daki uygulamalarını doğru bulduğunu söylediği basına yansımış, ancak daha sonra Filistin Ankara Büyükelçiliği tarafından yalanlanmıştı.



Bahçeli, "Mahmut Abbas, vicdanı sızlamadan bunları söylemiştir. Biz mazlum Filistinlilerin hep yanında olduk. Filistin davasını ancak fakat demeden savurduk ve tarafımızı netleştirdik. Sayın Abbas, sana sesleniyorum. Uygur Türklerine terörist demek haksızlıktır, günahtır, cinayettir, rezalettir, melanettir. Türk milletine iflah olmaz bir saygısızlıktır" şeklinde konuşmuştu.