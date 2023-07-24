Samanyolu Haber /Gündem / Bakımevinde kan donduran görüntüler /24 Temmuz 2023 20:01

Bakımevinde kan donduran görüntüler

İstanbul Büyükçekmece'de bir engelli bakımevinde bakıma muhtaç hastaya vurup dalga geçen çalışanın yer aldığı görüntüler, tepkilere neden oldu. Görüntüler üzerine İstanbul Valiliği tarafından başlatılan soruşturmanın ardından bakımevi kapatıldı.

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Sözcü'de yer alan habere göre İstanbul Büyükçekmece’de bir engelli bakımevinde çekilen görüntüler kan dondurdu.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, bakıma muhtaç bir hasta ile dalga geçen çalışan kadın çalışan tarafından kaydediliyor.

KAHKAHA ATARAK DALGA GEÇTİ

Bakıma muhtaç hastaya vurup dalga geçen çalışana görüntüyü çeken çalışan ise kahkahalarıyla eşlik ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği, görüntüler üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bakımevi kapatıldı.

Konu ile ilgili İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*24.07.2023 tarihinde Büyükçekmece İlçemizde faaliyet gösteren Özel Gözlem Engelli Bakımevinde çekildiği tespit edilen görüntüler üzerine idari soruşturma başlatılmıştır.

*Soruşturma çerçevesinde olayın yaşandığı engelli bakım merkezinin faaliyetlerine son verilmiş olup merkezde kalan engellilerimizin, çevrede bulunan uygun bakım evlerine yerleştirilmeleri kararı alınmıştır.

*Olayla ilgili adli ve idari süreç devam etmektedir.
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