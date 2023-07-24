Samanyolu Haber /Spor / TFF'den, Süper Kupa maçı için sürpriz karar /24 Temmuz 2023 20:05

TFF'den, Süper Kupa maçı için sürpriz karar

2022-2023 sezonunun en merakla beklenen karşılaşmalarından biri olan Süper Kupa maçında sürpriz bir değişiklik yaşandı. Yoğun fikstür nedeniyle Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı devre arasına ertelendi.

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Sözcü'de yer alan habere göre Türkiye Futbol Federasyonu, geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçıyla ilgili açıklama yaptı.

Önceki yıllarda sezon başında yapılan Süper Kupa müsabakasının, her iki takımın Avrupa maçları nedeniyle yaşanan yoğun fikstür nedeniyle Süper Lig’in devre arasında oynatılmasına karar verildi.

TFF, Süper Kupa maçıyla ilgili kararını şu sözlerle duyurdu:

“2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak olan TFF Süper Kupa müsabakası 2023-2024 sezonu devre arasında oynanacaktır.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi Eleme Müsabakaları ardışık haftalarda oynanmaktadır. Bu sebeple, Galatasaray kulübümüzün maçlarının Salı/Çarşamba günü, Fenerbahçe kulübümüzün ise maçlarının Perşembe günü oynayacak olmasından dolayı, TFF Süper Kupa müsabakasının sezon öncesinde oynatılması, uygun dinlenme günü sağlanamamasından dolayı mümkün olamamaktadır. Tüm bu nedenler dikkate alınarak, TFF Süper Kupa müsabakasının devre arasında oynatılmasına karar verilmiştir. Müsabakanın oynanacağı stadyum ve tarih netleştiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.”
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