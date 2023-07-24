Seçim başarısını yerel seçimle tahkim etmek istiyoruz. Anlayış ve vizyon birliğinin kıymetini her geçen gün daha net bir şekilde görebiliyoruz. Önümüzdeki seçimler bir fırsattır. Bu tarihi fırsatın heba olmasına izin vermeyeceğiz.







(İsveç'in NATO'ya üyelik süreci) Meclis'in açılmasıyla birlikte üzerimize düşeni yapacağız. Nihai kararı verecek merci TBMM'dir. Bizim hiçbir ülke ile çözülemeyecek sorunumuz yoktur. Diyalog ve diplomasiye alan açıldığı taktirde yanlış anlaşılmaların giderileceğine inanıyoruz. Son 21 yılda bunu pek çok kez başardık. Nice engeli aştık. Aynı başarıyı bugünde yakalamamızın önünde hiçbir mani bulunmuyor. Hem ülkemizin hem de AB'nin çıkarına olacak bu hamlelerin müspet neticelerini inşallah yakında göreceğiz.





Kıbrıs Adası'nın kalıcı ve adil bir barışa kavuşması için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz. Dayatmalara ısrar etmek yerine durumu kabullenmeliler. KKTC'ye yönelik desteğimizin baki olduğunu, katkılarımızın artarak devam edeceğini vurgulamak istiyorum.







Dün Hatay'ın anavatana katılışının 84. hem de milli mücadelenin dönüm noktalarından Erzurum kongresinin 104. yıldönümüydü. Gazi Mustafa Kemal'in başkanlık Erzurum Kongresi'nde milli sınırlar içinde vatanın bölünmez bütünlüğü, her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı milletin direneceği, manda ve himayenin kabul edilmeyeceğini 104 yıl sonra devlet ve millet olarak aynı ilkeler doğrultusunda Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için mücadeleye devam ediyoruz. Selçuklu'dan Osmanlı'ya, oradan Cumhuriyet'e kadar kurduğumuz varoluş mücadelesinin ağır bedelli ve kesintisiz yürümesi boşuna değildir.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Beştepe'de saat 15.50'de başlayan toplantı yaklaşık 3,5 saat sürdü.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin olarak konuştu. Erdoğan, "Meclis'in açılmasıyla birlikte üzerimize düşeni yapacağız. Nihai kararı verecek merci TBMM'dir. Bizim hiçbir ülke ile çözülemeyecek sorunumuz yoktur. Diyalog ve diplomasiye alan açıldığı taktirde yanlış anlaşılmaların giderileceğine inanıyoruz" dedi.Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:İklim değişikliğinin olumsuz yansımalarını ülkemiz de tecrübe etmektedir. Sel ve taşkınların ardından, orman yangınları bunun son örnekleridir. Büyük bir yangınla boğuşan Yunanistan'a iki amfibi uçak ve bir yangın söndürme helikopteri gönderdik. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.Hasat mevsiminde bugün itibarıyla hububatın yüzde 65'i hasat edildi. TMO, 580 noktada alım faaliyetini sürdürüyor. Alımlar devam edecek. Çiftçilerimiz ürünlerini teslim edene kadar alımlarımız devam edecek.Afetin etkilediği şehirlerde enkazları tamamen kaldırdık. Orta hasarlı binalarla ilgili çalışmalar sürüyor. Bölgede 507 bini konut olmak üzere 650 bin yapıyı devlet eliyle yaparak teslim etmeyi planlıyoruz. Mücbir sebep düzenlemesini depremde en çok yıkıma uğrayan illerimizde devam ettirmeyi kararlaştırdık. Konuyla ilgili detayları Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklayacak. Kısa çalışma ödeneğini 3 ay süreyle uzatıyoruz. 115 bin insanımızın istifade etmesini sağlayacağız.