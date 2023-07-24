Mahkeme: Ülkücülerin silah ruhsatı iptal edilebilir

DW Türkçe'de yer alan habere göre Almanya'da Köln İdare Mahkemesi, Ülkücü hareket mensuplarının silah ruhsatlarının iptal edilebileceğine hükmetti.



Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu'na (ADÜTDF) bağlı bir derneğe üye iki kişinin yürütmeyi durdurma başvurusunu reddeden Mahkeme, Alman iç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Dairesi ile Daire'nin Kuzey Ren-Vestfalya eyalet teşkilatının raporlarına atıfta bulundu.



Raporlarda Ülkücü hareketin "aşırı sağ" olarak sınıflandırıldığına, "halklar arası anlayışa, halkların barışçıl bir şekilde birlikte yaşamasına ve Alman anayasasının değer anlayışına karşı bir yapılanma" olarak tanımlandığına dikkat çeken Mahkeme, Ülkücü ideolojinin büyük ölçüde "ırkçılık, antisemitizm ve Hristiyan düşmanlığına" dayandığını belirtti.



ADÜTDF'nin Almanya'da toplam 7 bin üyeli 160 kadar derneği çatısı altında bulunduran, Ülkücü hareketin en büyük çatı kuruluşu olduğuna işaret eden Mahkeme, kararında, "Ülkücü hareketin anayasaya aykırı amaçlar güttüğü varsayımına gerekçe oluşturacak yeterli gerçek emareler bulunduğunu" kaydetti.



Mahkeme kararında, 2022 ve 2023'te Alman aşırı sağcı yapılanmalarla ilgili verilen kararlara atıfta bulunularak "Anayasa düşmanı bir kuruluşa üye olmanın, kişinin silah taşıma hukuku açısından güvenilir olmadığı zannı için yeterli olduğu" ve kişinin bireysel olarak anayasaya düşmanca faaliyetler içinde olup olmadığına dair ek bulgulara gerek bulunmadığı belirtildi.



Karara karşı Münster Yüksek İdare Mahkemesi'ne itirazda bulunulabileceği kaydedildi.