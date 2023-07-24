Samanyolu Haber /Dünya / Mahkeme: Ülkücülerin silah ruhsatı iptal edilebilir /24 Temmuz 2023 19:16

Mahkeme: Ülkücülerin silah ruhsatı iptal edilebilir

Köln İdare Mahkemesi, iç istihbarat raporlarına atıfta bulunarak Ülkücü hareketin "anayasaya düşman bir yapılanma olduğu" gerekçesiyle, üyelerinin silah ruhsatının iptal edilebileceğine hükmetti.

SHABER3.COM

DW Türkçe'de yer alan habere göre Almanya'da Köln İdare Mahkemesi, Ülkücü hareket mensuplarının silah ruhsatlarının iptal edilebileceğine hükmetti.

Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu'na (ADÜTDF) bağlı bir derneğe üye iki kişinin yürütmeyi durdurma başvurusunu reddeden Mahkeme, Alman iç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Dairesi ile Daire'nin Kuzey Ren-Vestfalya eyalet teşkilatının raporlarına atıfta bulundu.

Raporlarda Ülkücü hareketin "aşırı sağ" olarak sınıflandırıldığına, "halklar arası anlayışa, halkların barışçıl bir şekilde birlikte yaşamasına ve Alman anayasasının değer anlayışına karşı bir yapılanma" olarak tanımlandığına dikkat çeken Mahkeme, Ülkücü ideolojinin büyük ölçüde "ırkçılık, antisemitizm ve Hristiyan düşmanlığına" dayandığını belirtti.

ADÜTDF'nin Almanya'da toplam 7 bin üyeli 160 kadar derneği çatısı altında bulunduran, Ülkücü hareketin en büyük çatı kuruluşu olduğuna işaret eden Mahkeme, kararında, "Ülkücü hareketin anayasaya aykırı amaçlar güttüğü varsayımına gerekçe oluşturacak yeterli gerçek emareler bulunduğunu" kaydetti.

Mahkeme kararında, 2022 ve 2023'te Alman aşırı sağcı yapılanmalarla ilgili verilen kararlara atıfta bulunularak "Anayasa düşmanı bir kuruluşa üye olmanın, kişinin silah taşıma hukuku açısından güvenilir olmadığı zannı için yeterli olduğu" ve kişinin bireysel olarak anayasaya düşmanca faaliyetler içinde olup olmadığına dair ek bulgulara gerek bulunmadığı belirtildi.

Karara karşı Münster Yüksek İdare Mahkemesi'ne itirazda bulunulabileceği kaydedildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mahkeme: Ülkücülerin silah ruhsatı iptal edilebilir Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:39:14