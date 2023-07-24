Samanyolu Haber /Gündem / Alman iç istihbarat raporu: MİT, Çin ve İran’la aynı kategoride ‘tehdit’ sayıldı /24 Temmuz 2023 18:23

Alman iç istihbarat raporu: MİT, Çin ve İran’la aynı kategoride ‘tehdit’ sayıldı

Alman iç istihbarat raporunda MİT’in Almanya’daki faaliyetleri tek tek sıralandı. MİT’in AKP rejimine hizmet ettiği aktarılan raporda, MİT; Rusya, Çin ve İran’la aynı tehdit kategorisinde yer aldı. Gazeteci Oktay Yaman’ın aktardığına göre MİT, Alman devleti için tehdit olarak görülüyor.

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Rapora göre AKP, MİT’in Almanya’daki faaliyetlerini Türk dernekleri (cami, kültür) üzerinden yürütüyor. MİT’in ajanları bilgileri buralardan topluyor. Raporda ‘tehlikeli’ olmayan yapılar da sıralanmış: Hizmet Hareketi, Atatürkçüler, Aleviler, küçük nurcu gruplar, Süleyman Hilmi Tunahan Cemaati…



Gazeteci Oktay Yaman’ın Alman iç istihbarat raporuyla ilgili paylaşımları şöyle:

Her yıl olduğu gibi bu sene de siz takipçilerimin bilgilenmesi için 380 sayfalık Alman yeni iç istihbarat raporunu inceledim. Sonuç: Alman devleti şu grupları iç tehdit olarak görmüyor:

-Atatürkçüler&Aleviler

- Hizmet Hareketi’

-Süleyman Hilmi Tunahan Cemaati

-Küçük nurcu gruplar


(1)Almanya iç istihbarat raporunda MİT faaliyetleri:

-AKP hükümetine hizmet ediyor. Rusya&Çin&İran’la aynı tehdit kategorisinde yer alıyor

-Almanya’da terör örgütü olarak görülmeyen Hizmet Hareketi dernek&mensupları aleyhine çalışıp bilgi topluyor

-“Alman devleti için de tehdit”

(2)Almanya iç istihbarat raporunda MİT faaliyetleri:

-CB Erdoğan yönetiminde, AKP hükümetine hizmet eden bir aygıt

-AKP hükümetinin politikalarına kararlarına bağlı, çıkarları doğrultusunda çalışıyor

-Almanya’nın askeri teknolojisi, NATO faaliyetleri hakkında da bilgi topluyor

(3)Almanya iç istihbarat raporunda MİT faaliyetleri:

-Hizmet Hareketi mensupları aleyhine faaliyetlere hapis cezaları verildi: Silah&kurşunlarla yakalanan bir Türk vatandaşı ajana 1,9 yıl, bir Alman vatandaşı Türk’e 9 ay

-“Sorgulananlar kabul etti: Bilgileri MİT’e ilettik”

(4)Almanya iç istihbarat raporunda MİT faaliyetleri:

-AKP, MİT’in Almanya’daki faaliyetlerini Türk dernekleri (cami, kültür,…) üzerinden yürütüyor Ajanların bilgileri buralardan toplanıyor

-En fazla faaliyet Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde, 2 milyon üzeri TR vatandaşı yaşıyor

(5)Almanya iç istihbarat raporunda MİT faaliyetleri:

-MİT’in Almanya’da önemli ‘üssü’ AKP derneği UID (“Uluslararası Demokratlar Birliği”). Köln merkezli, ülke çapındaki ağı buradan denetliyor

-MİT’in Almanya’da üst seviyede ajanlık faaliyetleri var

-Sözde muhalifler için tehdit

(6)Almanya iç istihbarat raporunda MİT faaliyetleri:

-Raporda, “Almanya anayasası & yargısı ajanlık faaliyetlerine müsamaha göstermiyor” mesajının altı yine çizildi

-2022’de 28 yabancı ajanın 26’sına cezalar verildi

-Yabancı ülke ajanları sınırdışı ediliyor, İçişleri BK verileri
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