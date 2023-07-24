Alman iç istihbarat raporu: MİT, Çin ve İran’la aynı kategoride ‘tehdit’ sayıldı

Rapora göre AKP, MİT’in Almanya’daki faaliyetlerini Türk dernekleri (cami, kültür) üzerinden yürütüyor. MİT’in ajanları bilgileri buralardan topluyor. Raporda ‘tehlikeli’ olmayan yapılar da sıralanmış: Hizmet Hareketi, Atatürkçüler, Aleviler, küçük nurcu gruplar, Süleyman Hilmi Tunahan Cemaati…
Gazeteci Oktay Yaman’ın Alman iç istihbarat raporuyla ilgili paylaşımları şöyle:
Her yıl olduğu gibi bu sene de siz takipçilerimin bilgilenmesi için 380 sayfalık Alman yeni iç istihbarat raporunu inceledim. Sonuç: Alman devleti şu grupları iç tehdit olarak görmüyor:
-Atatürkçüler&Aleviler
- Hizmet Hareketi’
-Süleyman Hilmi Tunahan Cemaati
-Küçük nurcu gruplar
(1)Almanya iç istihbarat raporunda MİT faaliyetleri:
-AKP hükümetine hizmet ediyor. Rusya&Çin&İran’la aynı tehdit kategorisinde yer alıyor
-Almanya’da terör örgütü olarak görülmeyen Hizmet Hareketi dernek&mensupları aleyhine çalışıp bilgi topluyor
-“Alman devleti için de tehdit”
(2)Almanya iç istihbarat raporunda MİT faaliyetleri:
-CB Erdoğan yönetiminde, AKP hükümetine hizmet eden bir aygıt
-AKP hükümetinin politikalarına kararlarına bağlı, çıkarları doğrultusunda çalışıyor
-Almanya’nın askeri teknolojisi, NATO faaliyetleri hakkında da bilgi topluyor
(3)Almanya iç istihbarat raporunda MİT faaliyetleri:
-Hizmet Hareketi mensupları aleyhine faaliyetlere hapis cezaları verildi: Silah&kurşunlarla yakalanan bir Türk vatandaşı ajana 1,9 yıl, bir Alman vatandaşı Türk’e 9 ay
-“Sorgulananlar kabul etti: Bilgileri MİT’e ilettik”
(4)Almanya iç istihbarat raporunda MİT faaliyetleri:
-AKP, MİT’in Almanya’daki faaliyetlerini Türk dernekleri (cami, kültür,…) üzerinden yürütüyor Ajanların bilgileri buralardan toplanıyor
-En fazla faaliyet Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde, 2 milyon üzeri TR vatandaşı yaşıyor
(5)Almanya iç istihbarat raporunda MİT faaliyetleri:
-MİT’in Almanya’da önemli ‘üssü’ AKP derneği UID (“Uluslararası Demokratlar Birliği”). Köln merkezli, ülke çapındaki ağı buradan denetliyor
-MİT’in Almanya’da üst seviyede ajanlık faaliyetleri var
-Sözde muhalifler için tehdit
(6)Almanya iç istihbarat raporunda MİT faaliyetleri:
-Raporda, “Almanya anayasası & yargısı ajanlık faaliyetlerine müsamaha göstermiyor” mesajının altı yine çizildi
-2022’de 28 yabancı ajanın 26’sına cezalar verildi
-Yabancı ülke ajanları sınırdışı ediliyor, İçişleri BK verileri