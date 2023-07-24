Alman iç istihbarat raporu: MİT, Çin ve İran’la aynı kategoride ‘tehdit’ sayıldı

Rapora göre AKP, MİT’in Almanya’daki faaliyetlerini Türk dernekleri (cami, kültür) üzerinden yürütüyor. MİT’in ajanları bilgileri buralardan topluyor. Raporda ‘tehlikeli’ olmayan yapılar da sıralanmış: Hizmet Hareketi, Atatürkçüler, Aleviler, küçük nurcu gruplar, Süleyman Hilmi Tunahan Cemaati…















Gazeteci Oktay Yaman’ın Alman iç istihbarat raporuyla ilgili paylaşımları şöyle:





Her yıl olduğu gibi bu sene de siz takipçilerimin bilgilenmesi için 380 sayfalık Alman yeni iç istihbarat raporunu inceledim. Sonuç: Alman devleti şu grupları iç tehdit olarak görmüyor:





-Atatürkçüler&Aleviler





- Hizmet Hareketi’





-Süleyman Hilmi Tunahan Cemaati





-Küçük nurcu gruplar









(1)Almanya iç istihbarat raporunda MİT faaliyetleri:





-AKP hükümetine hizmet ediyor. Rusya&Çin&İran’la aynı tehdit kategorisinde yer alıyor





-Almanya’da terör örgütü olarak görülmeyen Hizmet Hareketi dernek&mensupları aleyhine çalışıp bilgi topluyor





-“Alman devleti için de tehdit”





(2)Almanya iç istihbarat raporunda MİT faaliyetleri:





-CB Erdoğan yönetiminde, AKP hükümetine hizmet eden bir aygıt





-AKP hükümetinin politikalarına kararlarına bağlı, çıkarları doğrultusunda çalışıyor





-Almanya’nın askeri teknolojisi, NATO faaliyetleri hakkında da bilgi topluyor





(3)Almanya iç istihbarat raporunda MİT faaliyetleri:





-Hizmet Hareketi mensupları aleyhine faaliyetlere hapis cezaları verildi: Silah&kurşunlarla yakalanan bir Türk vatandaşı ajana 1,9 yıl, bir Alman vatandaşı Türk’e 9 ay





-“Sorgulananlar kabul etti: Bilgileri MİT’e ilettik”





(4)Almanya iç istihbarat raporunda MİT faaliyetleri:





-AKP, MİT’in Almanya’daki faaliyetlerini Türk dernekleri (cami, kültür,…) üzerinden yürütüyor Ajanların bilgileri buralardan toplanıyor





-En fazla faaliyet Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde, 2 milyon üzeri TR vatandaşı yaşıyor





(5)Almanya iç istihbarat raporunda MİT faaliyetleri:





-MİT’in Almanya’da önemli ‘üssü’ AKP derneği UID (“Uluslararası Demokratlar Birliği”). Köln merkezli, ülke çapındaki ağı buradan denetliyor





-MİT’in Almanya’da üst seviyede ajanlık faaliyetleri var





-Sözde muhalifler için tehdit





(6)Almanya iç istihbarat raporunda MİT faaliyetleri:





-Raporda, “Almanya anayasası & yargısı ajanlık faaliyetlerine müsamaha göstermiyor” mesajının altı yine çizildi





-2022’de 28 yabancı ajanın 26’sına cezalar verildi





-Yabancı ülke ajanları sınırdışı ediliyor, İçişleri BK verileri