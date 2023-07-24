Var mı yok mu; Erdoğan başka diyor Rusya başka!

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı savaş, dünyayı gıda krizinin eşine getirdi. Geçen aylarda, gıda krizinin çözülmesi için Tahıl Koridoru anlaşması imzalanmış, İstanbul’da ortak koordinasyon merkezi oluşturulmuştu.







Gerçek Gündem'in haberine göre geçen hafta Rusya anlaşmayı devam ettirmeyeceğini duyurdu, İstanbul’daki merkezde görev yapan Rus yetkililer ülkelerine döndü.





ERDOĞAN “PUTİN’LE UZATMA KONUSUNDA HEMFİKİRİZ” DEMİŞTİ



AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’nın kararından önce yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ağustosta Türkiye'ye geleceğini söylemiş, "Tahıl Koridoru anlaşmasını uzatma konusunda hemfikiriz. Temennimiz Putin ile müşterek kaldığımız gibi sürdürürüz." ifadelerini kullanmıştı.





Erdoğan, daha sonra yaptığı açıklamada da Putin’in Ağustos ayında Türkiye’yi ziyaret etmesinin planlandığını söylemişti.





KÖRFEZ DÖNÜŞÜ “ÇOK YAKIN BİR ZAMANDA PUTİN İLE TELEFON DİPLOMASİSİ OLACAK” DEMİŞTİ



Erdoğan, üç gün önce Körfez ülkeleri ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin ile yakın zamanda temas kuracağını söylemiş ve “Görüşmelerle birlikte çok yakın bir zamanda Sayın Putin ile ama telefon diplomasisi ama aramızda daha önce konuştuğumuz Türkiye ziyaretiyle inşallah bu işi belli bir yere bağlayacağız” ifadelerini kullanmıştı.





KREMLİN: PUTİN İLE ERDOĞAN ARASINDA HENÜZ TEMAS YOK

Kremlin Sözcüsü Peskov, bugün yaptığı günlük basın toplantısında, "Şu anda Putin ve Erdoğan arasında henüz temas yok. Fakat bir kez daha tekrar edeyim, bu tür temasları dışlayamayız" dedi.





İLİŞKİLERDE GERGİN SÜREÇ

Uzun bir süredir Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler yakın ilerliyordu. Ancak son zamanlarda Türkiye'nin Ukrayna'nın NATO üyeliğine destek vermesi, Azov komutanlarını Rusya'dan habersiz şekilde İstanbul'a gelen Ukrayna devlet başkanı Zelenski'ye teslim etmesi, İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesi ve Batıya yönelik ılımlı mesajları Rusya'nın dikkatini çekiyor.





Rusya'da bazı siyasiler ve yorumcular, Türkiye'nin yeni hamlelerine tepki gösterirken, devlet televizyonunda çalışan bir gazeteci, Rusya'nın PKK'ya silah yardımı bulunmasını dahi önermişti.



