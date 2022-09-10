Malatya’da TOKİ inşaatında 3 işçi hayatını kaybetti

Malatya’da TOKİ inşaat şantiyesinde vinç devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi de yaralandı.







Edinilen bilgiye göre olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı mevkiinde meydana geldi. İnşaatta çalışan vinç, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. 5 işçi vinç enkazı altında kaldı.





Enkaz altında kalanlar, ağır yaralı olarak çıkarılıp, Yeşilyurt Hasan Çalık ile Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, Vali Hulusi Şahin ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar olay yerine gelerek bilgi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.