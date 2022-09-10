Samanyolu Haber /Teknoloji / Emektar Hubble teleskobundan yeni keşif /10 Eylül 2022 16:15

Emektar Hubble teleskobundan yeni keşif

ABD Uzay ve Havacılık Ajansı NASA'nın Hubble teleskobu, Dünya'dan 200.000 ışık yılı uzaklıkta bulunan yıldız oluşum bölgesinin merkezinde çarpıcı bir sarmal yıldız oluşumunu yakaladı.

SHABER3.COM

Genç yıldızlar, Samanyolu’nun uydu galaksisi ve en yakın galaktik komşularından biri olan Küçük Macellan Bulutu’nda yer alan NGC 346 olarak bilinen dev bir yıldız kümesinin merkezine doğru spiral çizerken görülebilir.



Daily Mail’in haberine göre, Hubble ve Avrupa Güney Gözlemevi’nin Çok Büyük Teleskopu’nun gücünü kullanan araştırmacılar, sarmalın dış kolunun nehir benzeri bir gaz ve yıldız hareketiyle yıldız oluşumunu besliyor olabileceğini söylüyorlar.



GÜNEŞ’TEN 50 BİN KAT BÜYÜK

Yıldız fidanlığının benzersiz şekli, astronomları da şaşırttı. NGC 346, 50.000 Güneş kütlesine sahiptir. Dünya gezegenine göre fikir vermek için, Güneş’in de yaklaşık 1,3 milyon Dünya’yı içinde tutacak kadar büyük olduğu söylenebilir.

Baltimore, ABD’deki Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü’nden çalışma lideri Elena Sabbi yaptığı açıklamada, “Yıldızlar olmadan hayatımız olmazdı ve yine de nasıl oluştuklarını tam olarak anlamıyoruz.”

“Tahminlerde bulunan birkaç modelimiz var ve bu tahminlerin bazıları çelişkili. Yıldız oluşum sürecini neyin düzenlediğini belirlemek istiyoruz, çünkü bunlar erken evrende gördüklerimizi anlamak için de ihtiyacımız olan yasalar,” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Emektar Hubble teleskobundan yeni keşif Sonraki Haber >>

'Sen bu ülkeye yakışmıyorsun'

'Sen bu ülkeye yakışmıyorsun'

İşte Metrobüs kazasının güvenlik kamera kaydı

İşte Metrobüs kazasının güvenlik kamera kaydı

İğreti Sürgün

İğreti Sürgün

Yüzyılın Yalanı…Hande&Nuh Piyesinin Perde Arkası

Yüzyılın Yalanı…Hande&Nuh Piyesinin Perde Arkası

AKP Gençlik Kolları'ndan tepki çeken kaza videosu

AKP Gençlik Kolları'ndan tepki çeken kaza videosu

Milyar dolarlık şirket Bilal Erdoğan'ın çaycı arkadaşına nasıl peşkeş çekildi

Milyar dolarlık şirket Bilal Erdoğan'ın çaycı arkadaşına nasıl peşkeş çekildi

Özgür Özel'den yandaş aHaber'e tepki: Çok biliyorsunuz ya...

Özgür Özel'den yandaş aHaber'e tepki: Çok biliyorsunuz ya...

Cevheri Güven bu kez de Ahmet Nazari dosyasını patlattı

Cevheri Güven bu kez de Ahmet Nazari dosyasını patlattı

'Hande Fırat hakkındaki iddiaları doğruluyorum'

'Hande Fırat hakkındaki iddiaları doğruluyorum'

Süleyman Kutsi, Almanya’nın Onur ve Uyum Ödülü’nü aldı

Süleyman Kutsi, Almanya’nın Onur ve Uyum Ödülü’nü aldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:44:27