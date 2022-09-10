Emektar Hubble teleskobundan yeni keşif

















GÜNEŞ’TEN 50 BİN KAT BÜYÜK





Genç yıldızlar, Samanyolu’nun uydu galaksisi ve en yakın galaktik komşularından biri olan Küçük Macellan Bulutu’nda yer alan NGC 346 olarak bilinen dev bir yıldız kümesinin merkezine doğru spiral çizerken görülebilir.Daily Mail’in haberine göre, Hubble ve Avrupa Güney Gözlemevi’nin Çok Büyük Teleskopu’nun gücünü kullanan araştırmacılar, sarmalın dış kolunun nehir benzeri bir gaz ve yıldız hareketiyle yıldız oluşumunu besliyor olabileceğini söylüyorlar.Yıldız fidanlığının benzersiz şekli, astronomları da şaşırttı. NGC 346, 50.000 Güneş kütlesine sahiptir. Dünya gezegenine göre fikir vermek için, Güneş’in de yaklaşık 1,3 milyon Dünya’yı içinde tutacak kadar büyük olduğu söylenebilir.Baltimore, ABD’deki Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü’nden çalışma lideri Elena Sabbi yaptığı açıklamada, “Yıldızlar olmadan hayatımız olmazdı ve yine de nasıl oluştuklarını tam olarak anlamıyoruz.”“Tahminlerde bulunan birkaç modelimiz var ve bu tahminlerin bazıları çelişkili. Yıldız oluşum sürecini neyin düzenlediğini belirlemek istiyoruz, çünkü bunlar erken evrende gördüklerimizi anlamak için de ihtiyacımız olan yasalar,” dedi.